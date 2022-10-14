高雄市新增5處幼兒臨托據點 家長可線上預約服務

高雄市府社會局從107年起開辦定點計時托育服務，10月起在仁武、岡山、美濃、小港及前鎮草衙等5處育兒資源中心新增服務，全市定點臨托據點總數共達12處，未來將依不同區域特性，持續增設臨托據點。

根據調查，高雄市未滿2歲兒童之中，高達八成五是由父母或親屬在家照顧，家長若需要臨時出門，家中恐怕無人可協助。社會局指出，為解決此問題，高市府首創定點計時托育服務，陸續在鳳山、三民、前金、左營、旗山、大寮及林園等7區設置7處據點，前金更提供24小時全時段臨時托育服務，10月起增設5處。

社會局統計，定點臨托服務開辦至今已服務5343人次，另建立e化線上預約臨時托育服務平台，各臨托據點皆可接受網路或電話預約，不過至少要在1個工作天前預約申請，每次至少2個小時，每小時收費168元。

此外，針對低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭有臨托補助，每年最高補助240小時，補助金額依照身分別與家庭情況每小時100元到120元不等，育兒家長可至社會局「FUN心育兒資源網」（https://socbu.kcg.gov.tw/children/）預約申請。

社會局長謝琍琍表示，定點計時托育是育兒家庭的好幫手，家長可以找到合格的托育人員照顧6個月以上至未滿6歲的幼兒，1名托育人員最多照顧4名幼兒，而且全是專業合格、定期接受健康檢查及在職訓練的人員，可確保服務品質。