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2022屏東十大伴手禮「有厚禮數」獲獎店家 將進軍百貨

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2022屏東十大伴手禮獲選店家名單出爐。圖／屏東縣府提供
2022屏東十大伴手禮獲選店家名單出爐。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府舉辦「有厚禮數」十大伴手禮甄選邁入第8年，今年獲選名單出爐的同時，縣府更首度與環球百貨合作，12月中起為期一個月在中和、板橋、左營及屏東四個百貨販售，並配合今年屏東聖誕節「冰世界・雪國度」辦理市集推廣活動，12月23日舉行頒獎典禮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，屏東十大伴手禮已成為許多企業及民眾過節送禮的參考指標，今年報名商品非常多元，尤其好食組及好店組競爭激烈，不乏耕耘在地多年的老字號商家，亦有許多青年創業的商家報名，在包裝及行銷手法上別出心裁，並運用屏東多元且豐饒的物產，展現在地元素。

此次徵選在7月13日開放在地優秀店家報名，分為屏東好物、好食與好店等3個組別，第一階段初選共計135組店家通過，再由縣府邀集產學專家組成評審小組，9月23日在縣府大禮堂辦理好物組及好食組審查，9月27到30日至好店組審查，最終每組選出10名即為本屆的十大伴手禮。

本次獲選商家為：(以下依筆劃排序)

好物組：

七星檀香有限公司

大花農場

本革工坊 L.I.S

芙玉寶生技股份有限公司

林后可可農業生技有限公司

金豆油食品行

花草釀股份有限公司

東港味益食品

屏東縣來義鄉新來義部落發展協會-部落蔬店

森洄木作工作室/OakCherry

好食組：

六堆釀興業有限公司

巴榮隆農場

村長的水果

佳冬鄉農會

長安製麵

保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社

御巧可可巧克力坊

復興肉酥-兆鴻食品有限公司

潮州牛肉福

黎記冰糖醬鴨

好店組：

水月囍樓

禾大蘴實業有限公司（曾志元巧克力）

卡彿魯岸咖啡

必勝烘焙研製所

多麥綠烘焙點子

伊斯坦堡好物商店

虎炊稻臺菜沙龍

東港豐水產

風帆咖啡

讀者城市（大騏文創事業有限公司）

2022屏東十大伴手禮獲選店家名單出爐，今年將進軍百貨販售。圖／屏東縣府提供
2022屏東十大伴手禮獲選店家名單出爐，今年將進軍百貨販售。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 伴手禮 東港

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