2022屏東十大伴手禮「有厚禮數」獲獎店家 將進軍百貨
屏東縣政府舉辦「有厚禮數」十大伴手禮甄選邁入第8年，今年獲選名單出爐的同時，縣府更首度與環球百貨合作，12月中起為期一個月在中和、板橋、左營及屏東四個百貨販售，並配合今年屏東聖誕節「冰世界・雪國度」辦理市集推廣活動，12月23日舉行頒獎典禮。
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，屏東十大伴手禮已成為許多企業及民眾過節送禮的參考指標，今年報名商品非常多元，尤其好食組及好店組競爭激烈，不乏耕耘在地多年的老字號商家，亦有許多青年創業的商家報名，在包裝及行銷手法上別出心裁，並運用屏東多元且豐饒的物產，展現在地元素。
此次徵選在7月13日開放在地優秀店家報名，分為屏東好物、好食與好店等3個組別，第一階段初選共計135組店家通過，再由縣府邀集產學專家組成評審小組，9月23日在縣府大禮堂辦理好物組及好食組審查，9月27到30日至好店組審查，最終每組選出10名即為本屆的十大伴手禮。
本次獲選商家為：(以下依筆劃排序)
好物組：
七星檀香有限公司
大花農場
本革工坊 L.I.S
芙玉寶生技股份有限公司
林后可可農業生技有限公司
金豆油食品行
花草釀股份有限公司
東港味益食品
屏東縣來義鄉新來義部落發展協會-部落蔬店
森洄木作工作室/OakCherry
好食組：
六堆釀興業有限公司
巴榮隆農場
村長的水果
佳冬鄉農會
長安製麵
保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社
御巧可可巧克力坊
復興肉酥-兆鴻食品有限公司
潮州牛肉福
黎記冰糖醬鴨
好店組：
水月囍樓
禾大蘴實業有限公司（曾志元巧克力）
卡彿魯岸咖啡
必勝烘焙研製所
多麥綠烘焙點子
伊斯坦堡好物商店
虎炊稻臺菜沙龍
東港豐水產
風帆咖啡
讀者城市（大騏文創事業有限公司）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言