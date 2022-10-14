高捷延伸林園帶動發展 估可創造近40億產值

行政院9月23日核定高雄捷運小港林園線案，預計今年底動工，2030年通車，高市府啟動都市計畫通盤檢討，副市長林欽榮表示，拜捷運延伸案之賜，沿線將有180公頃農地變住商用地、公共設施等，這是林園20年來最重要的都市計畫。

配合高雄都會區大眾捷運系統小港林園線周邊土地專案通盤檢討，高市府昨晚在林園區幸福公園演藝廳舉辦「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫」公開展覽說明會，副市長林欽榮預告林園區將「華麗轉身」。

他說，捷運小港林園線長11.59公里，將設6座地下及1座高架高運量車站，且一線到底，路線周邊將有180公頃小港、林園農地，會透過都市計畫變更為住商用地、公共設施，其中RL4、RL5、RL6三站周邊500公尺範圍內農業區優先變更住商用地。

林說，林園目前約7萬人，完成都市計畫後估計引進3.6萬居住人口及9500就業人口，全區人口數可增至10萬人，捷運延伸線畫定後，未來要優先培養運量，目標年運量每天4.3萬人次，林園區亦會增加9.85公頃產業發展腹地，估計引入3750產業人口，產值約39.4億。目前市府市府已興建聯合辦公室，民眾日後有相關問題都可直接詢問，不用遠程跑到市府四維中心。

都發局指出，這次專案通盤檢討是以捷運場站為核心，半徑500公尺範圍作為TOD（大眾運輸導向型發展）發展規劃，將171公頃農業區變更為住、商區、產業專區及公共設施用地，另結合已提案變更的捷運聯開區，約180公頃土地進行都市計畫變更，將透過區段徵收方式開發，私有地主可領回住商區土地，並可新闢超過39公頃的公園、綠地，打造優質的生活環境。