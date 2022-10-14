快訊

認識才1周…大馬女大生慘遭勒斃 凶嫌辯：只是加工協助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高捷延伸林園帶動發展 估可創造近40億產值

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（右二）指高捷林園延伸線，將促林園華麗轉身。記者王昭月／攝影
高市副市長林欽榮（右二）指高捷林園延伸線，將促林園華麗轉身。記者王昭月／攝影

行政院9月23日核定高雄捷運小港林園線案，預計今年底動工，2030年通車，高市府啟動都市計畫通盤檢討，副市長林欽榮表示，拜捷運延伸案之賜，沿線將有180公頃農地變住商用地、公共設施等，這是林園20年來最重要的都市計畫。

配合高雄都會區大眾捷運系統小港林園線周邊土地專案通盤檢討，高市府昨晚在林園區幸福公園演藝廳舉辦「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫」公開展覽說明會，副市長林欽榮預告林園區將「華麗轉身」。

他說，捷運小港林園線長11.59公里，將設6座地下及1座高架高運量車站，且一線到底，路線周邊將有180公頃小港、林園農地，會透過都市計畫變更為住商用地、公共設施，其中RL4、RL5、RL6三站周邊500公尺範圍內農業區優先變更住商用地。

林說，林園目前約7萬人，完成都市計畫後估計引進3.6萬居住人口及9500就業人口，全區人口數可增至10萬人，捷運延伸線畫定後，未來要優先培養運量，目標年運量每天4.3萬人次，林園區亦會增加9.85公頃產業發展腹地，估計引入3750產業人口，產值約39.4億。目前市府市府已興建聯合辦公室，民眾日後有相關問題都可直接詢問，不用遠程跑到市府四維中心。

都發局指出，這次專案通盤檢討是以捷運場站為核心，半徑500公尺範圍作為TOD（大眾運輸導向型發展）發展規劃，將171公頃農業區變更為住、商區、產業專區及公共設施用地，另結合已提案變更的捷運聯開區，約180公頃土地進行都市計畫變更，將透過區段徵收方式開發，私有地主可領回住商區土地，並可新闢超過39公頃的公園、綠地，打造優質的生活環境。

此外，沿線土地二個街廓允許有條件申請提升容積率，住宅區由200%提升至300%、商業區由350%提升至490%，並於市街區劃定17.7公頃都市更新地區，協助居民推動危老及都更。

高市府在林園區幸福公園演藝廳舉辦「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫」公開展覽說明會」，吸引鄉親關切。記者王昭月／攝影
高市府在林園區幸福公園演藝廳舉辦「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫」公開展覽說明會」，吸引鄉親關切。記者王昭月／攝影

捷運 都市計畫

延伸閱讀

高雄龍德新橋比輕軌成圓晚7個月完工 恐陷交通黑暗期

減少高市大順路車潮 龍德新路第二階段工程動土

高雄亞灣區內最大 前鎮時代公園10月中旬開放

高雄輕軌「割稻尾」之爭 副市長還原過程暗批韓國瑜

相關新聞

龍德新橋動土 恐又交通黑暗期

高雄輕軌「龍貓隧道」人氣夯，施工期間卻付出交通堵塞代價，市府提出9大優化工程解決問題，其中龍德新橋新建工程昨動土，預定2...

高捷延伸林園帶動發展 估可創造近40億產值

行政院9月23日核定高雄捷運小港林園線案，預計今年底動工，2030年通車，高市府啟動都市計畫通盤檢討，副市長林欽榮表示，...

金門暗夜強風不平靜…樹倒電桿斷引火警 394戶停電

金門連日強風，前晚吹倒金湖鎮一棵大樹，附近2支電桿因而折斷，引起田野火災並造成周邊394戶停電，台電漏夜搶修，直到昨天凌...

全民運落幕屏東縣接棒會旗籌辦 86人破全國紀錄最多

為期6天的全民運動會，下午在嘉義縣創新學院舉行閉幕典禮，共31項運動賽事1萬3千多人競賽，在體育署副署長林哲宏見證下，完...

全台首例！高雄騎樓條例通過 擺攤不再躲警

高雄市議會日前通過「高雄市騎樓管理使用自治條例」，條例將騎樓分4類，其中第3類是公告1.5公尺有限度通用，換言之，讓攤商...

金門進行多處汙水管線工程 縣府視察強化施工

金門縣目前正在進行多處鄉村整建工程，縣府今天安排率隊到「金城鎮第六標汙水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。