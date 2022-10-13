草衙王船祭驅瘟祈福 18日起盛大登場
位於高雄前鎮區草衙社區著名的臨水宮，是當地的信仰中心，今年逢五年一科的迎王祭典，廟方預計從18日起舉辦一系列王船祭活動，包括明華園歌仔戲、小西園布袋戲表演等，重頭戲送王船將在23日當天在鳳鼻頭海邊進行送王儀式，這也是市區少有的王船祭典，廟方表示希望能藉此驅瘟除煞，並祈求國泰民安。
草衙臨水宮壬寅年王船全身長六米，費時一年耗資百萬，以原木手工打造，船身並有精緻彩繪，命名屏山號，武千歲為押船官，王船預定10月23中午起駕，將在信眾的恭送下，沿路至南星路鳳鼻頭海邊，接著進行送王船儀式，歷年來信眾參與熱烈，儼然已是地方重要的宗教文化活動。
臨水宮主委林昆懋表示，臨水宮主要供奉五年千歲、三奶夫人，香火鼎盛，草衙王船祭自2010年起已舉辦三屆，今年已邁入壬寅第四科年；透過在地信眾之人力、財力及物力，方能完成此神聖任務，也希望藉送王船讓疫情降溫、消災解厄、百姓平安。全程參與活動的民眾還可免費獲贈平安米一包。
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