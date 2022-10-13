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全民運落幕屏東縣接棒會旗籌辦 86人破全國紀錄最多
為期6天的全民運動會，下午在嘉義縣創新學院舉行閉幕典禮，共31項運動賽事1萬3千多人競賽，在體育署副署長林哲宏見證下，完成會旗交接，下屆主辦屏東縣政府秘書長邱黃肇崇接下會旗，全民運圓滿落幕，2024年屏東縣再見。
閉幕典禮由翁章梁，林哲宏熄滅聖火，翁章梁將全民運會旗交給林哲宏，再由林哲宏將會旗交給屏東代表邱黃肇崇，完成會旗交接，宣告全民運動會圓滿落幕。
閉幕典禮由嘉義民族管弦樂團精采演出、屏東帶來39人嘉屏傳頌全民躍動舞蹈表演，頒發績優單位獎八縣市，各可獲得國寶級師傅手工打造，結合交趾燒與木雕藝術品獎座：屏東獲「大會獎」、彰化「監察院長獎」、台南「考試院院長獎」、高雄「司法院長獎」、桃園「立法院長獎」、新北市「行政院長獎」，副總統獎台北市，總統獎台中市。
本屆賽事共發出38面金牌、381面銀牌、396銅牌，95人次破大會紀錄，86人次破全國紀錄，是近年全民運最多全國紀錄被改寫的一屆。
翁章梁說，全民運從阿里山祝山平台燃聖火到今天熄聖火，1年多籌備，獲許多人協助，縣府以辦喜事籌備，加入創新思維，達成「老的縣市，新的嘗試」，恭喜獲獎選手。
屏東縣府秘書長邱黃肇崇感謝翁章梁領導籌備團隊，疫情期間努力推動賽事，屏東對體育投入不遺餘力，成立體育發展中心培育人才，運動場館更新、每月辦體育賽事，讓體育融入生活，屏東做好下屆全民運籌備，邀請全國鄉親後年來屏東，感受屏東人熱情。
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