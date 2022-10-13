快訊

德明科大撤銷碩士學位 蔡壁如「無法認同結果」將提救濟申覆

美對台仍列三級警示 專家曝「政策失誤」：國內流行期走太長

比分Live／U23中華開幕對哥倫比亞 先發投手陳宇宏扛重任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首例！高雄騎樓條例通過 擺攤不再躲警

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市區隨處可見騎樓擺放商家的攤位、設備等。記者林巧璉／攝影
高雄市區隨處可見騎樓擺放商家的攤位、設備等。記者林巧璉／攝影

高雄市議會日前通過「高雄市騎樓管理使用自治條例」，條例將騎樓分4類，其中第3類是公告1.5公尺有限度通用，換言之，讓攤商得以名正言順設攤，但必須留通道讓人通行。議員吳益政說，過去攤商在騎樓擺攤常跑給警察追，如今商家有規定可依循，也留路給行人通行，減少紛爭是多贏。

條例中將騎樓分為4類，一是公告完全公眾使用型，如SOGO百貨公司前，全為人行通道。二是公告商圈自治條例型，如新崛江。三是公告1.5公尺有限度通用型。四則為未公告型（暫為待定區），未來可視需求、發展變更。

工務局表示，「高雄市騎樓管理使用自治條例」以工務局為主管機關，但騎樓的管理非常複雜，真正執行時還是會回歸到各目的事業主管機關，仍有諸多挑戰。

吳益政推對騎樓管理多年，「過去把騎樓等同於人行道，等於用管道路方式管騎樓」，遇爭議就用道路處罰條例開單，商家、攤商跑給警察追。吳說，許多騎樓不在商圈內仍有不少商業行為，這些可用第三類有限度通用型去管，商家有規定可依循，也留路給行人通行，減少爭議是多贏。

民眾吳先生在鳳山鬧區經營生活百貨，部分商品層架擺在騎樓展示，他說，「有法可依循很好！過去常常遇檢舉就要收罰單，但放眼望去哪個騎樓沒做生意？」市民黃小姐認為，有騎樓管理條例很好，但後續仍須有執法配套，「有些店家真的把騎樓、人行道塞滿，人都無法通過！」

工務局表示，工務局目前在做的為騎樓兩邊的順平，有補助方案促進通行順利。騎樓若為私有，需取得同意書，但依道交條例，騎樓視同道路，即使住戶反對也不能違反通行權，此為公共事務，可以執行公權力。現在自治條例限縮於有公告部分、未公告部分，剛開始可能先從商圈推起。

吳益政說，在巴黎騎樓是最美的風景，店家將桌椅擺在戶外，遊客偏愛在戶外用餐、看報，成為風景中的一環，在台灣管理騎樓的方式應進步。另外也需搭配騎樓整平計畫，統一騎樓的規格才能讓市容更整齊、美觀。

人行道 吳益政 高雄市

延伸閱讀

全球原物料上漲 高雄前鎮港改造預算飆升至81億

圖輯／PLG高雄鋼鐵人全新LOGO 17直播冠名贊助

高雄第一選區4搶3…「香蕉」成選舉主軸 柯志恩挺他

高雄需要第二座高鐵站 2千人參與公投提案連署

相關新聞

全民運落幕屏東縣接棒會旗籌辦 86人破全國紀錄最多

為期6天的全民運動會，下午在嘉義縣創新學院舉行閉幕典禮，共31項運動賽事1萬3千多人競賽，在體育署副署長林哲宏見證下，完...

全台首例！高雄騎樓條例通過 擺攤不再躲警

高雄市議會日前通過「高雄市騎樓管理使用自治條例」，條例將騎樓分4類，其中第3類是公告1.5公尺有限度通用，換言之，讓攤商...

金門進行多處汙水管線工程 縣府視察強化施工

金門縣目前正在進行多處鄉村整建工程，縣府今天安排率隊到「金城鎮第六標汙水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預...

恆旅醫院醫療服務車耗損大 玉山銀行公益信託贈新車解憂

衛福部恆春旅遊醫院的台灣最南端的公立醫院，因轄區遼闊且多山路地形，服務高齡、失能長者和身障者的社區服務醫療車，使用時機件...

全球原物料上漲 高雄前鎮港改造預算飆升至81億

受物價飆漲影響，高雄前鎮漁港改造計畫不斷提高，總預算已從起初的50億提升至81億元。立委賴瑞隆指出，今早在立法院關心前鎮...

高雄龍德新橋比輕軌成圓晚7個月完工 恐陷交通黑暗期

高雄輕軌沿大順路商圈施建，路幅因工程縮減，導致交通壅塞，高雄市政府為紓解當地人潮、車潮，推動龍德東路東延工程，其中跨越愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。