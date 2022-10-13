全台首例！高雄騎樓條例通過 擺攤不再躲警

高雄市議會日前通過「高雄市騎樓管理使用自治條例」，條例將騎樓分4類，其中第3類是公告1.5公尺有限度通用，換言之，讓攤商得以名正言順設攤，但必須留通道讓人通行。議員吳益政說，過去攤商在騎樓擺攤常跑給警察追，如今商家有規定可依循，也留路給行人通行，減少紛爭是多贏。

條例中將騎樓分為4類，一是公告完全公眾使用型，如SOGO百貨公司前，全為人行通道。二是公告商圈自治條例型，如新崛江。三是公告1.5公尺有限度通用型。四則為未公告型（暫為待定區），未來可視需求、發展變更。

工務局表示，「高雄市騎樓管理使用自治條例」以工務局為主管機關，但騎樓的管理非常複雜，真正執行時還是會回歸到各目的事業主管機關，仍有諸多挑戰。

吳益政推對騎樓管理多年，「過去把騎樓等同於人行道，等於用管道路方式管騎樓」，遇爭議就用道路處罰條例開單，商家、攤商跑給警察追。吳說，許多騎樓不在商圈內仍有不少商業行為，這些可用第三類有限度通用型去管，商家有規定可依循，也留路給行人通行，減少爭議是多贏。

民眾吳先生在鳳山鬧區經營生活百貨，部分商品層架擺在騎樓展示，他說，「有法可依循很好！過去常常遇檢舉就要收罰單，但放眼望去哪個騎樓沒做生意？」市民黃小姐認為，有騎樓管理條例很好，但後續仍須有執法配套，「有些店家真的把騎樓、人行道塞滿，人都無法通過！」

工務局表示，工務局目前在做的為騎樓兩邊的順平，有補助方案促進通行順利。騎樓若為私有，需取得同意書，但依道交條例，騎樓視同道路，即使住戶反對也不能違反通行權，此為公共事務，可以執行公權力。現在自治條例限縮於有公告部分、未公告部分，剛開始可能先從商圈推起。

吳益政說，在巴黎騎樓是最美的風景，店家將桌椅擺在戶外，遊客偏愛在戶外用餐、看報，成為風景中的一環，在台灣管理騎樓的方式應進步。另外也需搭配騎樓整平計畫，統一騎樓的規格才能讓市容更整齊、美觀。