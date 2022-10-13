金門進行多處汙水管線工程 縣府視察強化施工

金門縣目前正在進行多處鄉村整建工程，縣府今天安排率隊到「金城鎮第六標汙水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」視察，盼強化施工及交通安全，參議許正芳也期勉施工團隊，汙水工程施工與鄉親生活息息相關，施工過程應與里長及當地鄉親進行充份溝通。

正值議會開議時間，縣府今天由許正芳帶隊，偕同工務處同仁及工程施工團隊巡視金城鎮第六標汙水下水道及用戶接管工程之施工情形。

縣府工務處表示，縣長楊鎮浯於日前的第8次擴大及鄉鎮業務協調會報中表示，近期部分道路AC鋪面工程無法於短期內完工驗收，可研議劃設臨時標線等方式，以減少民眾行車不便及保障安全。另道路與汙水工程已進入收尾階段，工地周遭常有環境零亂、影響交通等問題，現地管理及交通秩序維持極為重要。

金城鎮第六標汙水下水道工程主要施工範圍包含吳厝系統、東沙系統及西海路三段等區域，分區施作主次幹管、用戶接管、揚水井、自來水管線汰換及電力管線預埋工程等工項，預定完工期程為112年10月30日。

許正芳率隊分別巡視吳厝及東沙聚落等施工現場後，要求管線開挖後相關警示三角錐及連桿設置、管材及回填土方以帆布遮蓋、施工指示標誌及臨時通行過路板等，均有妥善設置，請施工團隊持續保持。

另外，許正芳提醒相關單位，現場施工能量不足須增加工班、臨時通道須即時復原、夜間警示設施及環境整理等可再予加強，已要求施工團隊限期予以強化。此外，現勘吳厝既有通道之相關明挖管段與周邊地坪有高低差情形，可考量調整地坪高程並銜接平順方式處理，以利通行安全，並優化整體環境。