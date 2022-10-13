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恆旅醫院醫療服務車耗損大 玉山銀行公益信託贈新車解憂

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
玉山銀行受託菩月樂齡公益信託今天捐贈恆春旅遊醫院1輛全新四輪驅動休旅車，盼嘉惠恆春半島地區的弱勢就醫民眾。記者潘欣中／攝影
玉山銀行受託菩月樂齡公益信託今天捐贈恆春旅遊醫院1輛全新四輪驅動休旅車，盼嘉惠恆春半島地區的弱勢就醫民眾。記者潘欣中／攝影

衛福部恆春旅遊醫院的台灣最南端的公立醫院，因轄區遼闊且多山路地形，服務高齡、失能長者和身障者的社區服務醫療車，使用時機件磨損量大，部分還超過使用年限，玉山銀行受託菩月樂齡公益信託得知後，今天主動捐贈院方1輛可應付崎嶇山路的全新四輪驅動5人座休旅車，盼嘉惠恆春半島地區的弱勢就醫民眾。

院方表示，恆春旅遊醫院善盡公醫使命，守護恆春半島民眾健康，服務偏遠部落和社區病患，提供社區服務醫療車，滿足高齡長者、失能長者、身心障礙、復健需求和慢性洗腎病患的就醫便利性與可近性，同時提供社區長期照護服務與巡迴醫療，包含含癌症篩檢，肩負著當地緊急醫療、公共衛生、部落及無醫村巡迴醫療、社區義診等工作，並維護經濟弱勢病患就醫權益。

院方說，近年來慢性洗腎病患變多，服務區域與人次均逐年增加，現有社區服務醫療車不敷使用外，部分車輛已超過使用年限，同時考量接送就醫與巡迴醫療路線多為山區道路，車輛使用磨損情形較一般行駛更為嚴重，另考量就醫民眾及同仁巡迴醫療的安全性，亟需換置社區服務醫療車，以加強落實醫療照護服務。

玉山銀行受託菩月樂齡公益信託得知後，決定先捐贈1輛新四輪驅動休旅車做社區醫療車，玉山銀行金控總部協理陳勸仁今天在捐贈儀式上表示，盼這輛愛心醫療服務專旅車能讓弱勢民眾縮短就醫距離；恆旅院長徐國芳說，它將提供社區醫療衛教、長期照護服務，發揮三級預防效果，另藉由接駁車可增加就醫可近性與便利性，使需要者都能獲得所需醫療資源。

恆春 玉山 洗腎

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