全球原物料上漲 高雄前鎮港改造預算飆升至81億

受物價飆漲影響，高雄前鎮漁港改造計畫不斷提高，總預算已從起初的50億提升至81億元。立委賴瑞隆指出，今早在立法院關心前鎮漁港專案改造計畫預算追加及招商進度，目前整建預算增加至81億元，「多功能水產品運銷中心」面臨招商困境，將改促參方式辦理，提報國發會審查中。

2020年8月，行政院蘇貞昌院長到高雄視察前鎮漁港，宣示中央將投入50億元改造前鎮漁港，後來整體計畫追加至60億元。受近期全球原物料價格攀升，國內營建成本與缺工情勢同步增加，相關工程流標。

漁業署9月報告指出，前鎮漁港作業進度受營建成本提升，部分工程無法施作，前鎮漁港園區部分堤岸改善作業及旗津漁港整建計畫受阻。今天上午立法院經濟委員會進行農委會業務部報告，立委賴瑞隆關心並提出質詢。

賴瑞隆指出，前鎮漁港是台灣最大遠洋港口，每年漁獲量產值達400億元，在農委會主委陳吉仲及漁業署長張致盛支持與認同下，前鎮漁港整建預算增加至81億元，目前已提報國發會審查中。

除前鎮漁港預算增加至81億元外，「多功能水產品運銷中心」改由促參方式辦理，將延長營運年限，藉此吸引優質廠商投資營運多功能運銷中心。農委會主委陳吉仲也強調，前鎮漁港是既定建設也是全國最重要的遠洋漁港，未來在招商營運部分，會全力爭取優質企業進駐，帶動前鎮漁港周邊整體發展。