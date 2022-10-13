澎湖光榮水資中心啟用 回收水澆灌公園植栽

澎湖縣馬公市「光榮水資源回收中心」今天啟用，區域內興建中的第一間用戶率先申請污水接管，淨化水源循環回收再利用，作為光榮公五、公六公園區內水池及媽祖文化園區植栽澆灌使用。

馬公「光榮水資源回收中心」今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、內政部營建署下水道工程處副處長周世銘等人揭牌，共同見證澎湖光榮水資源回收中心啟用。

賴峰偉表示，家用生活廢水如果直接排入大海，將對海洋生態環境造成傷害，因此縣府爭取建置光榮及雙湖園地區新建水資源回收中心，將生活污水處理至符合放流水標準，友善海洋環境，期盼中央繼續挹注經費，10年內完成馬公都市計劃區污水下水道系統。

賴峰偉說，縣府規劃設置5座水資源回收中心，目前完成山水廠、西衛廠、雙湖園廠，加上光榮廠現階段的1150噸，目前一天可處理2830噸污水，未來中衛廠7000噸經費到位後，預計10年內完成馬公都市計劃區污水下水道系統，5年內達成水資源回收中心建置率100%目標。

劉陳昭玲說，污水下水道是一個文明城市的指標，光榮水資源回收中心主要是處理馬公光榮、重光、朝陽及光明等4里，每日最大處理量可達2300噸家庭污水，淨化設施齊全，肩負重責大任，提高環境永續。

澎湖縣府工務處表示，馬公光榮水資源回收中心工程民國108年底興工動土，歷經3年工期，處理後的回收水將灌注至民族路對面的公五、公六公園及媽祖園區，供植栽澆灌，一部分亦作為廠內用水、消防用水、清洗街道及車輛清洗用水。