快訊

德明科大撤銷碩士學位 蔡壁如「無法認同結果」將提救濟申覆

美對台仍列三級警示 專家曝「政策失誤」：國內流行期走太長

比分Live／U23中華開幕對哥倫比亞 先發投手陳宇宏扛重任

澎湖光榮水資中心啟用 回收水澆灌公園植栽

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖縣馬公市「光榮水資源回收中心」今天啟用，區域內興建中的第一間用戶率先申請污水接管，淨化水源循環回收再利用，作為光榮公五、公六公園區內水池及媽祖文化園區植栽澆灌使用。

馬公「光榮水資源回收中心」今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、內政部營建署下水道工程處副處長周世銘等人揭牌，共同見證澎湖光榮水資源回收中心啟用。

賴峰偉表示，家用生活廢水如果直接排入大海，將對海洋生態環境造成傷害，因此縣府爭取建置光榮及雙湖園地區新建水資源回收中心，將生活污水處理至符合放流水標準，友善海洋環境，期盼中央繼續挹注經費，10年內完成馬公都市計劃區污水下水道系統。

賴峰偉說，縣府規劃設置5座水資源回收中心，目前完成山水廠、西衛廠、雙湖園廠，加上光榮廠現階段的1150噸，目前一天可處理2830噸污水，未來中衛廠7000噸經費到位後，預計10年內完成馬公都市計劃區污水下水道系統，5年內達成水資源回收中心建置率100%目標。

劉陳昭玲說，污水下水道是一個文明城市的指標，光榮水資源回收中心主要是處理馬公光榮、重光、朝陽及光明等4里，每日最大處理量可達2300噸家庭污水，淨化設施齊全，肩負重責大任，提高環境永續。

澎湖縣府工務處表示，馬公光榮水資源回收中心工程民國108年底興工動土，歷經3年工期，處理後的回收水將灌注至民族路對面的公五、公六公園及媽祖園區，供植栽澆灌，一部分亦作為廠內用水、消防用水、清洗街道及車輛清洗用水。

馬公 資源回收 水資源

延伸閱讀

澎湖高手在民間 賴峰偉允保存傳統「躐蝦仔」漁法

澎湖國旗風箏飛揚 賴峰偉許下台海穩定等3願望

馬斯克建議台灣變特別行政區 馬英九20字扼要回覆

賴峰偉成立競選總部 左批陳光復、右打葉竹林2對手

相關新聞

全民運落幕屏東縣接棒會旗籌辦 86人破全國紀錄最多

為期6天的全民運動會，下午在嘉義縣創新學院舉行閉幕典禮，共31項運動賽事1萬3千多人競賽，在體育署副署長林哲宏見證下，完...

全台首例！高雄騎樓條例通過 擺攤不再躲警

高雄市議會日前通過「高雄市騎樓管理使用自治條例」，條例將騎樓分4類，其中第3類是公告1.5公尺有限度通用，換言之，讓攤商...

金門進行多處汙水管線工程 縣府視察強化施工

金門縣目前正在進行多處鄉村整建工程，縣府今天安排率隊到「金城鎮第六標汙水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預...

恆旅醫院醫療服務車耗損大 玉山銀行公益信託贈新車解憂

衛福部恆春旅遊醫院的台灣最南端的公立醫院，因轄區遼闊且多山路地形，服務高齡、失能長者和身障者的社區服務醫療車，使用時機件...

全球原物料上漲 高雄前鎮港改造預算飆升至81億

受物價飆漲影響，高雄前鎮漁港改造計畫不斷提高，總預算已從起初的50億提升至81億元。立委賴瑞隆指出，今早在立法院關心前鎮...

高雄龍德新橋比輕軌成圓晚7個月完工 恐陷交通黑暗期

高雄輕軌沿大順路商圈施建，路幅因工程縮減，導致交通壅塞，高雄市政府為紓解當地人潮、車潮，推動龍德東路東延工程，其中跨越愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。