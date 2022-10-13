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高雄龍德新橋比輕軌成圓晚7個月完工 恐陷交通黑暗期

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府為減少輕軌所在的大順路交通壅塞，推動龍德新路拓寬計畫，相闗工程中的新橋今天動土。記者王昭月／攝影
高市府為減少輕軌所在的大順路交通壅塞，推動龍德新路拓寬計畫，相闗工程中的新橋今天動土。記者王昭月／攝影

高雄輕軌沿大順路商圈施建，路幅因工程縮減，導致交通壅塞，高雄市政府為紓解當地人潮、車潮，推動龍德東路東延工程，其中跨越愛河的橋梁今動土，不過比輕軌成圓的期程，約晚7個月才能完工，市議員黃香菽、童燕珍建議，在不影響安全前提前，道路東延工程盼能縮短期限，避免民眾長陷交通黑暗期。

高雄副市長林欽榮今天主持「龍德新橋」（暫名）動土，周緣包括三民、鼓山及左營3區里長及民代出席踴躍，樂見地方建設發展。工務局新工處表示，龍德新路拓寬暨東延民族路計畫，將作為輕軌大順路段C24到C26的替代道路，初估約可分流大順路28%車流量。

相關工程包括將龍德新路由20米拓寬為26米，新建一座跨越愛河的橋梁，最後進行新橋東側的乙種工業區公辦重劃，讓龍德新路從博愛路直貫通到民族路。新工處長許永穆說，市府為解決輕軌美術館路段、大順路段壅塞，提出9大優化方案，其中美術館路段輕軌路線北移，意外造就超高人氣的龍貓隧道，未來含龍貓隧道，將再有另一處打卡勝景。

副市長林欽榮指新建橋梁2024年7月通車，約比輕軌成圓慢7個月左右，但新橋及灣興地區的工業區完成公辦重劃後，三民區應會大大翻升。

議員黃香菽、童燕珍均樂見三民區飛，黃表示，市長陳其邁補選就任時宣布輕軌復工，她即向捷運、交通等局處提醒要針對交通黑暗期提出解方，建議龍德新路應拓寬延伸到民族路，所幸市府有聽進去。不過相關工程施工期間造成的交通黑暗期，影響仍無可預知，盼能在不影響安全之下，盡早完成。

童燕珍說，先前市府原考量選舉後再動土，但恐陷入更長的交通黑暗期，所幸如今橋梁已經動工，她會持續監督後續工程。

高市府為減少輕軌所在的大順路交通壅塞，推動龍德新路拓寬計畫，相闗工程中的新橋今天動土，三民、鼓山、左營3區里長及民代熱情參與。記者王昭月／攝影
高市府為減少輕軌所在的大順路交通壅塞，推動龍德新路拓寬計畫，相闗工程中的新橋今天動土，三民、鼓山、左營3區里長及民代熱情參與。記者王昭月／攝影

高雄輕軌 愛河 美術館

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