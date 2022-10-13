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高市心驛會所助重拾信心 精障者學會溝通成功就業

中央社／ 高雄13日電

為助精神障礙者重拾自我價值回歸社區，高市社會局在鳳山開辦協作模式據點「心驛會所」，透過夥伴協作模式學習表達。其中「嘉嘉」成功從中成長，也順利找到超商工作。

高雄市政府社會局為協助精神障礙者在社區生活，委託高市耕馨身心關懷協會於鳳山區開辦精障者協作模式據點「心驛會所」，取「心靈驛站」之意，提供精障者一個自主、尊嚴的心靈復元驛站，一起克服外界污名化、孤立感等，協助重拾自我價值及信心回歸社區。

其中一名精障人士「嘉嘉」做事非常仔細認真，處理細節從不馬虎，敏感的她容易因他人言語及舉動感到緊張不安，常對自己缺乏自信。

她在會所創立時加入參與行政文書組，在同儕互相學習下一次次挑戰新任務，除完成個人文書處理工作目標，也開始嘗試與他人互動、擔任溝通角色。如今她已能獨當一面擔任會議主席，適時表達自己意見，現在也順利找到超商工作。

高雄社會局長謝琍琍表示，協助精障者回歸社區需結合多元社區支持方案，精障者協作模式據點成立，就是考量精神障礙者復元需求，跳脫原精障者被服務、被治療被動角色，重新轉換為著重自主表達參與決策者角色，透過彈性服務模式，提高精障者使用社區式服務意願。

社會局今天發布新聞稿指出，「心驛會所」提供18歲以上，居住社區且領有身心障礙證明慢性精障者，以夥伴協作模式，讓友伴間共同討論、發展生活目標，搭配社工人員從旁協助，在過程中學習人際互動、溝通表達能力。

社會局表示，目前會所採取「日常生活組」、「行政文書組」兩個工作組別，每天會透過公共討論分配及當天所設定工作目標，藉由參與表達肯定自我存在價值，透過目標實踐，重建自信復元力。

除了鳯山「心驛會所」外，社會局今年9月也在左營區再設置1處「雄棧會所」，未來將持續布建，預計114年達4據點目標，提供精神障礙者復元路上更多元的選擇。

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