澎湖民眾質疑電費暴增 台電這樣解釋

台電澎湖區營業處長羅元良今天表示，今年恢復實施夏月用電，一般住戶電費增加5000多元，與目前進行更換的AMI智慧電表無關，民眾可選擇在離峰時段增加用電，可降低電費。

澎湖地區的住戶最近紛紛反映家用的電費暴增，縣議會議員在議事殿堂也關心提出質詢，台電澎湖區營業處對於外界質疑聲浪，今天提出澄清說明，讓民眾了解電費使用情形。

羅元良表示，今年住戶的用電比去年增加，最主要是去年疫情期間，台電配合政府紓困措施，未實施夏月電價，今年則恢復夏月電價，一般住戶每月使用度數超過1000度以上電價有調漲，加上今年的氣溫比往年高溫，部分家庭因疫情隔離在家時間較長。

羅元良表示，用電時間增加，才導致今年夏月電費比去年高，其中一般家庭，每2個月抄表收費一次，約增加5000多元，現場並實際以機械表和AMI智慧電表使用比較，電價計費與更換AMI智慧電表完全無關。

台電澎湖區處表示，澎湖地區配合政府推動能源轉型，全縣有3萬多用戶，今年起陸續更換安裝AMI智慧電表，目前已完成1萬戶左右，澎湖本島與離島在113年全面完成建置AMI智慧電表，未來不用再人工抄表，同時結合電力APP，可了解用電情形與繳費等，同時可連結到居家照護警示與電器故障通報等服務，非常便利。