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減少高市大順路車潮 龍德新路第二階段工程動土

中央社／ 高雄13日電

高雄輕軌大順路段正在施工，市府為疏導大順商圈車流，繼去年拓寬龍德新路後，今天再啟動東延等工程，副市長林欽榮表示，未來龍德新路預估可分攤移轉大順一路28%尖峰時段交通量。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站上週試營運通車，而大順路段正在施工中，預計明年底環狀輕軌全線通車。大順路沿線有好市多、萬豪酒店、義享天地等百貨商圈，市府規劃疏導交通流量至龍德新路，以分散大順路車潮。

繼去年7月將龍德新路（新德路至大順一路）從20公尺拓寬為26公尺後，市府再規劃龍德新路往東延伸跨越愛河橋梁等第二階段工程，今天動工。

主持動工典禮的林欽榮表示，工程總經費約新台幣3.17億元，將於龍德新路新建一座長190公尺（含引道）、寬26公尺的鋼構拱橋，跨越愛河銜接河堤南路，並南向延伸開闢路幅達20公尺寬的南側道路，預計民國113年7月完工。

林欽榮說，完成第一、第二階段工程後，未來龍德新路併同市地重劃整體開發範圍，將打通至民族一路，成為大順一路的東西向平行替代路線，預估可分攤移轉大順一路28%的尖峰時段交通量。

林欽榮指出，鄰近輕軌C26站南側的「工九」工業區，也藉由此契機，透過都市計畫變更及輕軌TOD聯合開發策略，未來將啟動公辦市地重劃開發，並設置寬幅達26公尺計畫道路，形成完整路網。

高雄輕軌

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