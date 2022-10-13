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高雄需要第二座高鐵站 2千人參與公投提案連署

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭爭取高鐵進市區，本月6日發起公投提案連署。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃紹庭爭取高鐵進市區，本月6日發起公投提案連署。記者徐白櫻／翻攝

左營高鐵站2007年通車以來，南高雄已經流失近10萬人口，國民黨高雄市長參選人柯志恩認為南高雄許多商圈愈來愈沒落，南高雄需要第二座高鐵站。另方面，高雄市議員黃紹庭發起「高鐵南延進市區」地方性公投提案，推出一周達提案門檻的一半，已有2千多人連署支持。

高鐵延伸屏東在2019年定案，左營案是從左營高鐵站往右行經仁武、鳥松、大樹後進入屏東六塊厝，不經過高雄市中心，當時工程經費554億元。立法院交通委員會昨日南下屏東考察指出，高鐵延伸屏東目前進入二階環評，7月二次公開詋明會後正針對民眾意見研擬可行方案。

柯志恩昨晚在前鎮區盛興公園指出，南高雄這幾年來人口少8萬、北高雄增加8萬，前鎮小港區約少1萬人，南高雄需要第二座高鐵站。柯今日進一步說，高鐵在台北有台北車站、南港及板橋站，過去高鐵延伸屏東有四個路線，其中兩個通過南高雄，從長遠角度看，所有專家學者都認為小港潮州這條線對於帶動南高雄最具前瞻性，而且對未來十年、二十年經濟的發展是具有潛力，懇請中央再一次思考，南高雄要振興真的需要一個高鐵站。

議員黃紹庭6日發起「高鐵南延進市區」地方性公投，根據中選會規定，至少要募集4604張提案連署書。黃紹庭表示，各界反應熱烈，短短一周已有超過2000人連署，達提案門檻一半。

黃紹庭說，高雄車站自日據時代開始就是高雄城市的中心點，也是環島鐵路網南部的終點站，當高鐵取代台鐵、捷運成為港都運輸網絡，高雄車站自當應是「三鐵共構」，倘若高鐵不進市區，那又將如何連結小港國際機場及南高雄的高雄港？高雄車站將無法扮演南台灣的重要交通樞紐，也對南高雄百萬市民造成極大的不便利及不公平。

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