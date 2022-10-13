國門開放 高市整建風景區、增添設施向旅客招手

台灣國門今天正式解封，為迎接期待已久的國際旅客，高雄市針對多個風景區進行整建，或增添亮點設施；另高雄港將於明年3月起迎接郵輪旅客，高雄港埠旅運中心也將完工。

迎接國門解封，高雄市觀光局攜手業者做好準備，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不僅規劃多項觀光活動，如宋江陣、旗津黑沙玩藝節、台灣文博會等，也持續改善各項景區軟硬體設施，升級高雄觀光資源。

高雄市觀光局今天對中央社記者表示，觀光局爭取中央補助，針對月世界、蓮池潭、金獅湖、旗津等4風景區進行修繕整建，8月底起陸續發包，明年陸續完工。

如月世界風景區遊憩設施整建工程，將改善月球公園及弦月眺景台觀景平台、登月步道、天梯步道等，另增設臨時停車場。蓮池潭是高雄知名景點，觀光局也將針對公廁、龍虎塔周邊木棧平台等進行改善。

金獅湖也將改善停車場排水，避免下雨積水等。旗津風景區加強夜間照明、改善觀景台等，更在海水浴場的沙灘棧道以燈光設計，打造如「藍眼淚」景觀；另穿透旗後山的旗津隧道，也設置光影動畫，打造全新「星空隧道」。

高雄壽山動物園自去年疫情期間進行整建，規劃空中漫步長廊、無障礙設計等，原有的親水廣場也將改造為下沉式水廣場，預計年底前完工開放。

高雄港也將迎來國際郵輪旅客，台灣港務公司表示，明年3月6日有七海探索者號、威士特丹號2艘郵輪，接著同月9日、23日、27日及10、11、12月均有郵輪停靠。

此外，興建中的高雄港埠旅運中心也預計明年3月完工，規劃有商店、餐飲及戶外海岸平台等，提供旅客觀景休憩。