用路人愛亂丟垃圾 公路單位封閉南迴公路隙地不給停了

台東南迴公路沿線計20多處隙地，常因車輛臨停使用過後，留下大小包垃圾，甚至隨地便溺，造成清潔人員困擾，垃圾也易堵塞排水系統，使得水溢出路面造成行車安全，公路單位忍無可忍，在隙地設置回復式導桿，禁止車輛停靠。用路人普遍支持說：「公德心沒到水平，就一直設置吧！」

公路總局大武工務段表示，南迴公路隙地設置回復式導桿，禁止車輛停靠，除主要針對隨意亂丟垃圾的問題，另一是提升夜間導引，避免用路人在視線不佳的夜間行駛時，能清楚看見路旁狀況，降低車輛衝撞事故的發生，沒有設置回復式導桿的隙地，則採用景觀綠美化工程。

南迴公路台東端從太麻里至台九戊線壽卡段，計有20多處隙地空間，不少貨車和一般車輛停靠休息，但車輛臨停過後，就會留下各式各樣的垃圾，甚至一時方便隨地便溺，造成環境髒亂，有礙觀瞻。讓委外清潔包商相當困擾，光每年清除的垃圾就超過2公噸，公路單位只能封閉隙地空間。

「公路垃圾撿都撿不完！」有清潔人員說，他們清除隙地的垃圾，幾乎是清不完，就算今天撿完了，隔天又有垃圾，之前設置號誌牌提醒有錄影蒐證，有人就是視而不見，垃圾照丟，便溺照放。另有公路巡道員說，「排水系統堵塞，一半原因就是被垃圾塞住，水溢出來還要怪公路品質」。