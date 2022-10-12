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金門推數位學習採購6千台平板 達成「生生有平板」目標
金門縣「數位學習推動辦公室」今天舉行揭牌儀式，由縣府秘書長陳祥麟主持各國中小校長均出席參加，宣示金門縣推動數位學習的決心，陳祥麟表示，推動辦公室為全縣國中小採購了6000台平板，再加上兩年內教育部補助的行動載具，已達成「生生有平板」的目標，並且已在8月前就派發到各級學校。
教育處表示，數位學習推動辦公室為專責單位，結合了專家學者、教育處跨單位、重點學校，在整合多方資源下，讓金門縣的學子能透過數位學習，提升學習的動機與競爭力。
陳祥麟在致詞時表示，金門縣在數位學習的推動上，從過往教育部的行動學習計畫、科技輔助自主學習計畫、數位學習推動計畫，已有多間學校參與，在網路基礎建設上，配合109年前瞻計畫，全縣學校普通教室建置觸控大屏270間，比率達96.1%，普通教室無線網路的覆蓋率達100%，並完成全縣中小學24校跨棟校舍10G光纖網路骨幹的建置。
他也提到，教育部此次數位學習精進計畫，補助全縣師生一人一台平板，據了解這些平板都是由教育部建置的「行動載具管理系統」所納管，因此家長可以放心，這些平板不會淪為玩具，而是教室課堂內的學習工具，這些數位工具，將讓金門縣的數位學習推動往前更邁進一大步。
教育處表示，數位學習與數位教學，並非只是使用電子書、投影機或是觸控大屏等科技設備，進行傳統講述式的教學，而是從教學的模式徹底的翻轉，透過生生用平板計畫，在課堂中每位學生都有自己的平板，可以進到數位學習平台，進行互動式、個人化的學習過程。
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