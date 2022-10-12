快訊

新竹「超正里長參選人」辣照曝光 她曝科技業轉戰選里長原因

高市茂林情人谷溫泉完工 10月21日起開放試體驗

中央社／ 高雄12日電

高雄茂林區的情人谷溫泉，耗時近7年終於興建完成，將於21日起開放溫泉試體驗，預計12月前正式營運；將結合在地產業及相關資源產業推出套裝旅遊行程，為當地帶來全新觀光商機。

高雄市原民會今天新聞稿表示，茂林區情人谷溫泉耗時近7年興建完成，族人期待溫泉能為部落帶來全新觀光商機。原民會也邀試營廠商泉沐創意娛樂公司及未來進駐的南仁湖育樂公司，向茂林族人召開溫泉試體驗活動說明會。

南仁湖育樂公司副理陳裕嘉說，10月21日至11月27日試營運後，規劃12月前進駐營運，將結合在地產業及相關資源產業推出套裝旅遊行程，並與在地產業或優惠合作店家至少10家合作結盟，結合在地部落共同推廣部落文化。

陳裕嘉也提到，溫泉示範區停車位不足，憂心遊客數過多無法承載，將與原民會與茂林區公所盡快協議出解決方案。南仁湖集團也同意擬定回饋機制，願意一半比例的工作人員進用在地族人。

原民會表示，這座「溫泉產業示範區」設施包含遊客中心、親子遊憩室、會議室、湯屋、戶外泡湯池及景觀工程，在湯屋內還推出雙人房、家庭式房、集會所等，將打造為多功能溫泉會館。

此外，情人谷溫泉季將於29日登場，首先「閃耀茂林美的冒泡溫泉徵選活動」，將選出茂林優質青年成為首屆茂林溫泉之星；11月12日將舉辦草地音樂會，邀民眾席地而坐、聆聽音樂。

原民會表示，茂林除了可泡溫泉，10月至2月的賞蝶季活動是東高雄地區冬季盛事，全世界唯二越冬型紫蝶谷，9月底在姿沙里沙里步道已有蝶群進駐，可觀賞紫斑蝶飛舞美景。

溫泉季 親子

延伸閱讀

建商蓋屋被控阻通行 高市工務局：持續溝通解決

高市議會定期會閉幕 議長感謝「這兩個男人」

天氣涼涼就來泡湯吧！Klook特選全台八間高級感滿滿溫泉飯店

南市龜丹六二溫泉山屋向老師致敬 送泡湯券舒身心

相關新聞

82歲不老水手詹正峰 60天完成帆船逆時針環航台灣

82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船，8月13日從高雄出發向南採逆時針方向航繞台...

屏東海生館展場入夜變夢幻寢室 明年春節床位掀起搶訂熱

當夜幕低垂時，海生館的海洋動物都睡了？遊客的好奇疑問，館方發想別出心裁推出夜宿遊程，展區入夜後變身大寢室，一圓與海洋生物...

交通立委考察 恆春人請命：要快速道路 不要百里種樹

立法院交通委員今考察屏東地區交通建設，在縣府會議室開會討論，微笑屏東聯盟成員在縣民大門口表達訴求，聯盟成員、無黨籍縣議員...

立院交通委員考察屏北第二條快道進度緩慢 潘孟安動怒

立法院交通委員今到屏東視察交通建設進度，會議中由交通委員召集人立委劉世芳主持，縣長潘孟安、立委周春米與會，會議經3.5小...

莫拉克風災讓吉雷米決心當台灣人 陳其邁曝兩人共通點

來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民吉雷米，是作家也是馬拉松常勝軍，因充滿「台灣魂」引起關注，過去他與高雄市長陳其邁就經常在...

高雄建商買地圍籬影響通行 議員痛批市府縱容

高雄市議會第3屆第8次定期大會今閉幕，議會外也有兩場陳抗，市議員李雅靜陪同民眾抗議建商買地蓋房，卻影響居民出入安全，圍籬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。