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高雄兒童公園2層樓高大樹不明原因倒塌 5車慘遭波及
高雄楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁一棵約2層樓高的公園菩提樹，今天下午不明原因倒塌，因倒塌方向，恰巧為私人停車場，當下共5車慘遭波及，所幸，事故當下，並未造成人員傷亡，目前警方已拉起封鎖線警戒，並通報相關單位到場協處。
這起事故發生於今天下午3時9分許，位於楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁的菩提樹，不明原因倒塌；因該樹體積約2層樓高，倒塌方向恰巧落在私人停車場，導致停車場內4輛汽車及路旁1輛汽車，共5車受波及。
事故當下5輛汽車慘遭波及，外觀受到樹幹重壓，受到不同程度的毀損；所幸，事故當下並未波及任何路人及駕駛，且今天氣候宜人，並無颳風下雨等情事，樹倒原因，初步判斷疑為樹枝過重造成主幹分離斷裂掉落。警方目前到場拉起封鎖線警戒，並通報養工處等相關單位到場協處。
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