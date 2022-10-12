高雄兒童公園2層樓高大樹不明原因倒塌 5車慘遭波及

高雄楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁一棵約2層樓高的公園菩提樹，今天下午不明原因倒塌，因倒塌方向，恰巧為私人停車場，當下共5車慘遭波及，所幸，事故當下，並未造成人員傷亡，目前警方已拉起封鎖線警戒，並通報相關單位到場協處。

這起事故發生於今天下午3時9分許，位於楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁的菩提樹，不明原因倒塌；因該樹體積約2層樓高，倒塌方向恰巧落在私人停車場，導致停車場內4輛汽車及路旁1輛汽車，共5車受波及。