立院交通委員考察屏北第二條快道進度緩慢 潘孟安動怒

立法院交通委員今到屏東視察交通建設進度，會議中由交通委員召集人立委劉世芳主持，縣長潘孟安、立委周春米與會，會議經3.5小時逐一討論，從高鐵延伸、第二條快速道路、屏南快道、枋寮大平台計畫與鐵道文物館等案討論，期間因第二條快速道路進度過於緩慢，惹怒立委劉世芳、周春米與縣長潘孟安，經協商後各案分別訂期程，交通部長王國材允諾全力依進度完成。

今天上午在縣府簡報由召委劉世芳主持，交通部長王國材率領公路總局長陳文瑞、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微、觀光局長張錫聰等人與會，逐案討論。

「高鐵延伸屏東案」環評進入二階，7月2次公開說明會，針對民眾意見研擬可行方案，屏東端路線維持，左營站出站方式因路線經過台塑仁武石化廠區，地方有安全顧慮，擬採高架或繞道等方案將在今年11月底前定案，不影響期程。也請縣府針對309公頃高鐵特定區各項公共工程及建設加速辦理。

「第二條東西向快速道路」今年3、4月環保署召開兩次範疇界定會議後，環保局今年5月函公告第二階段環境影響評估範疇界定會議記錄，公路總局原計畫2025年才能完成綜合規畫，進度太緩慢，會議中允諾，預計2023年6月完成二階環評報告，目標希望提前在2023年底完成環評審議暨綜合規畫。

恆春半島居民關注「屏南快速道路」，從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，交通部在會中允諾，12月之前確定路廊配置方案。

「 枋寮鐵路大平台」，縣府已完成評估報告，經鐵道局提供審查意見，並請縣府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」續辦，會中決議請縣府在今年10月底前修正補充提送交通部。

「潮州鐵道文物館」，針對建築物將變更為商業空間、旅館部分，交通部承諾今年10月底前審認台鐵所提計畫，再由縣府完成審議開發計畫變更，縣府並要求台鐵今年12月底前開放。

潘孟安在會議中強調，屏東位處國境之南，聯外交通對屏東人很重要，拜託交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。