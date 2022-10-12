立院交通委員考察屏北第二條快道進度緩慢 潘孟安動怒
立法院交通委員今到屏東視察交通建設進度，會議中由交通委員召集人立委劉世芳主持，縣長潘孟安、立委周春米與會，會議經3.5小時逐一討論，從高鐵延伸、第二條快速道路、屏南快道、枋寮大平台計畫與鐵道文物館等案討論，期間因第二條快速道路進度過於緩慢，惹怒立委劉世芳、周春米與縣長潘孟安，經協商後各案分別訂期程，交通部長王國材允諾全力依進度完成。
今天上午在縣府簡報由召委劉世芳主持，交通部長王國材率領公路總局長陳文瑞、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微、觀光局長張錫聰等人與會，逐案討論。
「高鐵延伸屏東案」環評進入二階，7月2次公開說明會，針對民眾意見研擬可行方案，屏東端路線維持，左營站出站方式因路線經過台塑仁武石化廠區，地方有安全顧慮，擬採高架或繞道等方案將在今年11月底前定案，不影響期程。也請縣府針對309公頃高鐵特定區各項公共工程及建設加速辦理。
「第二條東西向快速道路」今年3、4月環保署召開兩次範疇界定會議後，環保局今年5月函公告第二階段環境影響評估範疇界定會議記錄，公路總局原計畫2025年才能完成綜合規畫，進度太緩慢，會議中允諾，預計2023年6月完成二階環評報告，目標希望提前在2023年底完成環評審議暨綜合規畫。
恆春半島居民關注「屏南快速道路」，從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，交通部在會中允諾，12月之前確定路廊配置方案。
「 枋寮鐵路大平台」，縣府已完成評估報告，經鐵道局提供審查意見，並請縣府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」續辦，會中決議請縣府在今年10月底前修正補充提送交通部。
「潮州鐵道文物館」，針對建築物將變更為商業空間、旅館部分，交通部承諾今年10月底前審認台鐵所提計畫，再由縣府完成審議開發計畫變更，縣府並要求台鐵今年12月底前開放。
潘孟安在會議中強調，屏東位處國境之南，聯外交通對屏東人很重要，拜託交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。
立委周春米表示，屏東人要求的是交通平權，過去屏東的交通建設比起其他縣市明顯落後許多，她未來會繼續爭取屏東人應有的交通權益，也希望交通部相關單位支持；對於最屏鵝公路優化工程爭議，交通部長王國材在會中要求公路總局三工處務必用最快速度做好路面改善，周春米13日上午拜訪三工處，了解及督促改善進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言