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82歲不老水手詹正峰 60天完成帆船逆時針環航台灣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影

82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船，8月13日從高雄出發向南採逆時針方向航繞台灣本島海域一圈，向海致敬。船程歷時60天，今天下午返抵高雄西子灣前方海灘，舉辦終航儀式。

詹正峰64年從海軍陸戰隊退役後，就以推廣國內帆船運動為己任，首開先河於67年先後創立「福隆帆船俱樂部」與「西子灣帆船俱樂部」，隔年獲准兩處海域使用權，是台灣推廣帆船運動先驅。

這趟海上之旅原本預計以29天完成，每天登站，以逆時針環台一周。與詹正峰同行的還有選手吳聖超與詹昭彥。三人最重要的任務是將航程做成紀錄，提供後續環航者做為著陸求生參考，讓更多人安心從事水域活動。

詹正峰說，環島一周首站是屏東大鵬灣帆船基地，接著抵達屏東楓港漁港、墾丁大灣沙灘；佳樂水因遇中研院遇九鵬基地試射飛彈而停航兩日，接續抵達九鵬沙灘、台東大竹溪口，金崙溪口因風力微弱又停航兩日，然後是台東新蘭漁港、長濱漁港、秀姑巒溪口，因軒嵐諾颱風來襲又停航了八日。繼續往花蓮南澳沙灘、宜蘭豆腐岬帆船基地、烏石港北堤沙灘、福隆帆船俱樂部。

航程中因風力因素轉至彰濱工業區線西區沙灘、雲林布袋漁港內澳沙灘、青鯤鯓漁港北堤外灘、台南漁光島月牙灣台南帆船基地。10月9日到達高雄興達港，10日因外海風浪過大，且R16帆船的舵柄連桿受損急需整修而停航一天，改訂11日航向蚵仔寮漁港。今天下午1點30分返抵西子灣前方海灘，岸邊鳴笛迎接R16回來，2點在水域活動中心前方舉辦終航儀式。

詹正峰說，60天的航程中，有輕鬆愉快的過程，也有艱辛的航段，航員們發揮堅強的意志力才完成。最難忘的是在鵝鑾鼻海域看到成群結隊的海豚；在彰濱工業區附近海域看到負傷的大海龜，背上有個大窟窿；從福隆出海看到基隆嶼，還特別揚帆繞嶼一周。

82歲的詹正峰完成帆船環台的夢想，很高興也藉著環台拜訪了各處惜情的老朋友們。身體硬朗的他已經在構思下一個目標，一定會比帆船環台更偉大！

82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船，逆時針方向航繞台灣本島海域一圈，向海致敬。記者劉學聖／攝影
82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船，逆時針方向航繞台灣本島海域一圈，向海致敬。記者劉學聖／攝影
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影
82歲詹正峰（中）與吳聖超（右）、詹昭彥（左），駕帆船逆時針方向航繞台灣本島海域一圈。記者劉學聖／攝影
82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船（右），逆時針方向航繞台灣本島海域一圈，向海致敬。記者劉學聖／攝影
82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船（右），逆時針方向航繞台灣本島海域一圈，向海致敬。記者劉學聖／攝影

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