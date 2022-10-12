快訊

獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

屏東海生館展場入夜變夢幻寢室 明年春節床位掀起搶訂熱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、小白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、小白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供

當夜幕低垂時，海生館的海洋動物都睡了？遊客的好奇疑問，館方發想別出心裁推出夜宿遊程，展區入夜後變身大寢室，一圓與海洋生物共眠的夢想外，還加入後場飼育區導覽、結合周邊社區生態旅遊，讓遊客體驗鄉土人文和生態之美，疫情前曾帶進上億的年營收，疫情趨緩後人氣逐漸回溫，館方7日起開放明年度的床位預約，已有千人搶訂最熱門的農曆春節時段。

海生館經營團隊海景公司說，顛覆傳統旅遊模式、與白天氛圍大不同的夜宿，由專人為遊客揭開場館夜間的神祕面紗，讓遊客體驗「與魚兒、小白鯨、企鵝共眠」的奇妙感覺，彷如處於無聲的深邃海洋世界，加上與周邊恆春半島的生態旅遊社區合作，也讓遊客感受大自然奧妙與人文生態之美，春節連假期間尤其熱門。

夜宿每人2680元價格全年不變，若是親子一家出遊，價位不便宜，共有350個床位；海景公司說，除由專人帶領進入神祕後場養殖池、白天探索戶外生態，到就寢時分，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，真實感受魚兒、企鵝、小白鯨在眼前悠游的奇幻景致。

海景公司說，本月7日重新開放接受下年度的床位預約後，已有千人搶訂農曆春節時段，比較疫情前，人氣有逐漸回溫的跡象，其中以「與魚兒共眠」的夢幻海底隧道床位最夯；夜宿冬季限定行程還將帶遊客走向純樸農村恆春龍水社區，當地栽植有機稻作，還有黃金蜆生活在田邊小圳中，由在地解說帶領踏入田野中沁涼的水渠道，淘淘水中的泥土，幸運地話還能淘到滿滿黃金蜆。

屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超級大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超級大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供
屏東海生館夜宿遊程，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區、巨藻和魟魚，都是讓人驚嘆的超大寢室，圖／海生館提供

疫情 企鵝 春節

延伸閱讀

【動物冷知識】非洲企鵝一開口…叫出「驢聲」 這些動物的叫聲和你想的不一樣

南極企鵝戴黑帽、牠白色蝴蝶結是「紳士企鵝」 海生館企鵝特色一次看

好想養？國立海生館標售36隻企鵝資格曝光 網驚：養一隻證明你很有錢

上百隻企鵝打架「互噴白屎高射砲」觀眾崩潰：準備配零食你給我看這？

相關新聞

82歲不老水手詹正峰 60天完成帆船逆時針環航台灣

82歲中華民國帆船協會副理事長詹正峰，領軍駕駛無引擎動力的R16型雙船體帆船，8月13日從高雄出發向南採逆時針方向航繞台...

屏東海生館展場入夜變夢幻寢室 明年春節床位掀起搶訂熱

當夜幕低垂時，海生館的海洋動物都睡了？遊客的好奇疑問，館方發想別出心裁推出夜宿遊程，展區入夜後變身大寢室，一圓與海洋生物...

交通立委考察 恆春人請命：要快速道路 不要百里種樹

立法院交通委員今考察屏東地區交通建設，在縣府會議室開會討論，微笑屏東聯盟成員在縣民大門口表達訴求，聯盟成員、無黨籍縣議員...

立院交通委員考察屏北第二條快道進度緩慢 潘孟安動怒

立法院交通委員今到屏東視察交通建設進度，會議中由交通委員召集人立委劉世芳主持，縣長潘孟安、立委周春米與會，會議經3.5小...

莫拉克風災讓吉雷米決心當台灣人 陳其邁曝兩人共通點

來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民吉雷米，是作家也是馬拉松常勝軍，因充滿「台灣魂」引起關注，過去他與高雄市長陳其邁就經常在...

高雄建商買地圍籬影響通行 議員痛批市府縱容

高雄市議會第3屆第8次定期大會今閉幕，議會外也有兩場陳抗，市議員李雅靜陪同民眾抗議建商買地蓋房，卻影響居民出入安全，圍籬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。