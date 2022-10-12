屏東海生館展場入夜變夢幻寢室 明年春節床位掀起搶訂熱

當夜幕低垂時，海生館的海洋動物都睡了？遊客的好奇疑問，館方發想別出心裁推出夜宿遊程，展區入夜後變身大寢室，一圓與海洋生物共眠的夢想外，還加入後場飼育區導覽、結合周邊社區生態旅遊，讓遊客體驗鄉土人文和生態之美，疫情前曾帶進上億的年營收，疫情趨緩後人氣逐漸回溫，館方7日起開放明年度的床位預約，已有千人搶訂最熱門的農曆春節時段。

海生館經營團隊海景公司說，顛覆傳統旅遊模式、與白天氛圍大不同的夜宿，由專人為遊客揭開場館夜間的神祕面紗，讓遊客體驗「與魚兒、小白鯨、企鵝共眠」的奇妙感覺，彷如處於無聲的深邃海洋世界，加上與周邊恆春半島的生態旅遊社區合作，也讓遊客感受大自然奧妙與人文生態之美，春節連假期間尤其熱門。

夜宿每人2680元價格全年不變，若是親子一家出遊，價位不便宜，共有350個床位；海景公司說，除由專人帶領進入神祕後場養殖池、白天探索戶外生態，到就寢時分，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、白鯨區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，真實感受魚兒、企鵝、小白鯨在眼前悠游的奇幻景致。