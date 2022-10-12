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建商蓋屋被控阻通行 高市工務局：持續溝通解決

中央社／ 高雄12日電

高雄市鳳山區福誠里一處巷弄內居民今天到議會抗議建商蓋屋導致巷弄縮小，影響消防車出入，危及當地公共安全。工務局長楊欽富說，已協調建商退2米，會持續與居民和建商溝通。

鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民，今天由高雄市議員李雅靜、福誠里長許德發帶領前往高雄市議會陳情抗議，控訴當地因建商蓋屋，導致原本8米道路縮減成4米道路，嚴重影響公共安全。楊欽富及議長曾麗燕出面接受陳情。

李雅靜說，當地巷弄因建商規劃新建案，土地範圍壓縮到原本道路。她接獲陳情至今已逾1年，邀市府相關部門及建商進行無數次協商，但建商態度強硬，甚至以圍籬圍路，妨礙救災、救護車輛通行。

許德發表示，建商圍路壓縮道路寬度，導致車禍不斷，昨天會勘邀消防車到現場試通行，結果兩側道路無法通行，消防車無法進出，嚴重影響里民生命安全。一名里民說，巷道不通已陳情多次，以為會有改善，卻都沒有，盼市府重視。

楊欽富當場回應表示，其實當地是5米計畫道路，建商合法申請建照，已協調建商將建物退縮2米，因此以後會有7米道路，而不是4米。

楊欽富強調，原本計畫道路就是5米，建商的建築設計已規劃退2米，會再持續跟居民及建商溝通，解決公共安全問題。曾麗燕則說，市民生命安全不容忽視，要求市府必須重視妥善處理。

高雄市 李雅靜 曾麗燕

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