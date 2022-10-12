交通立委考察 恆春人請命：要快速道路 不要百里種樹

立法院交通委員今考察屏東地區交通建設，在縣府會議室開會討論，微笑屏東聯盟成員在縣民大門口表達訴求，聯盟成員、無黨籍縣議員參選人張怡說，恆春人多年來盼不到一條快速道路，「種樹百里讓回家的路更遠了」，種樹百里工程造成恆春半島地獄路慘狀。

屏東縣政府今表示，縣長潘孟安強力要求公路總局三工處，施工回填路面需加強舖設品質，把不平穩部分重新刨除加舖瀝青混凝土，盡快改善路況，減少顛簸避免民眾車損。

微笑屏東聯盟並引用恆春鎮民顏士雄今年10月2日起從網路收集施工至今3個多月災損案件統計，統計到10月11日共收50件回報。統計分析，7成6回報者的輪胎受損，約4成4回報避震器受損，2成6回報底盤受損（回報者可以多選災損）；維修、治療等總損失金額方面有6成8回報者損失5千元以上，更有超過2成回報者的損失金額逾2萬元。

50歲顏士雄是恆春人，他說，兩周前他從恆春去台南，才深刻感受到這條道路有多差，網路上對於議題討論熱烈，不過多流於情緒抒發，難以形成說服人的論述內容，收集統計數據公開，促使政府改變，希望政府之後再做決策時不要這麼輕率。他認為，當前最急迫改善施工品質。民眾後續面臨向誰求償問題，申請國賠要負舉證責任，希望能有法律人士協助。

「恆春半島不要百里種樹，我們要的是快速道路。」恆春人、律師張怡說，恆春半島民眾有強烈教育、醫療需求，醫院無法收治要轉高雄，一趟車程原本兩小時，現在百里種樹工程，要3到5小時，「拜託行政院請關注恆春半島人命」。她也提到，國家賠償要件，需要因果關係，呼籲公路總局應放寬認定標準予以賠償。

屏縣府指出，三工處施工後臨時舖設瀝青或預拌混凝土回填路面，但路面顛簸嚴重，已影響行車安全，傳出不少車損，強力要求須刨除路面後重新舖設瀝青，三工處同意，將要求施工廠商改善及加強巡視，保持路面平整，以維護用路人行車安全。