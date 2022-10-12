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莫拉克風災讓吉雷米決心當台灣人 陳其邁曝兩人共通點
來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民吉雷米，是作家也是馬拉松常勝軍，因充滿「台灣魂」引起關注，過去他與高雄市長陳其邁就經常在網路上互動，昨天陳到湖內區拜訪他，首次碰面就用布農語問候彼此，且兩人布農族名都叫「必勇」。事後陳其邁也在臉書貼文大讚，吉雷米與他過去拜訪的對象，都是生活在高雄，揮汗打拚的美麗篇章。
現年42歲吉雷米，本身是天主教徒，因熱心助人，過去就跟著志工團到海外服務，2006年來到台灣花蓮擔任志工，2年後屆滿，在回國前夕，因莫拉克風災重創台灣，便決定繼續留台助人。
昨天陳其邁在臉書分享，吉雷米13年前莫拉克風災曾到屏東林邊、佳冬還有阿里山來吉村救災故事，當時他還說「那場天災拉住我的心，讓我決定想成為台灣人」。
因熱愛台灣，吉雷米曾在2013年扛三太子跑台灣環島，與小乖認識並交往，2015年兩人結婚，定居在高雄；他也致力於母語保存推廣，相繼在法國出版布農語、阿美語及台語的台灣介紹書，還取了台語諧音外號「一粒米」，布農族名則和陳其邁一樣都叫「必勇」。
妻子小乖說，吉雷米來台15年，不只擔任志工、當導覽員、路跑、出版書籍替台灣宣傳，也曾以台語主持外景節目，入圍金鐘獎；對台貢獻無數，直到2021年經文化部推薦，內政部審核通過高專人才歸化，保留法國國籍，也取得台灣身分證。
今年5月吉雷米從台20線起點出發，前往剛復通的南橫公路，但因安全考量，雖然無法從梅山口路跑到向陽端，但仍有妻子開車載他完成征途；此外，今年仍持續報考閩南語、布農語認證；小乖身為妻子與吉雷米的經紀人，她很驕傲地說，丈夫比許多台灣人更像台灣人。
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