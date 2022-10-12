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高雄建商買地圍籬影響通行 議員痛批市府縱容

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今至議會陳抗，一位民眾突然向工務局長楊欽富（右）下跪請求幫忙。記者林巧璉／攝影
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今至議會陳抗，一位民眾突然向工務局長楊欽富（右）下跪請求幫忙。記者林巧璉／攝影

高雄市議會第3屆第8次定期大會今閉幕，議會外也有兩場陳抗，市議員李雅靜陪同民眾抗議建商買地蓋房，卻影響居民出入安全，圍籬造成消防車、清潔車無法通行，李雅靜批，「有了一次城中城的教訓還不夠嗎？」工務局長楊欽富出面接下陳情強調，建商合法申請建照，居民的訴求市府會再努力協調、溝通。

鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今在李雅靜和福誠里長許德發陪同下在議會前陳抗，約30名民眾手拉「巷道不通、救災困難」、「懇求市長照顧市民安全」等白布條，要求拆除圍籬、撤銷建照。議長曾麗燕、楊欽富出面接受陳情。

李雅靜痛批，此陳情案已從去年6月處理至今逾一年，市府不斷會勘，卻無作為，根本眼中只有建商、沒有百姓，「請是府不要再坐在辦公室蓋橡皮圖章核發建照，請苦民所苦！」建商不只態度強硬，現在的圍籬已妨礙救災、救護車輛的通行。

楊欽富說，建商依法申請建照，現行道路為5米，未來建商還會退縮2米，屆時道路寬為7米。針對目前的爭議會努力協調、研究，找出讓居民、建商都滿意的處理方式。楊欽富接過陳情書後，一旁的民眾激動下跪懇請市府一定要幫忙，不希望自己的住家周圍變得那麼不安全。

許德發說，市府未考量公安即核發建照，導致原本8米道路縮減成4米道路，造成里內大小車換不斷，嚴重影響公共安全。昨天會勘邀請消防車到現場嘗試通行，兩側道路卻無法通行，消防車無法進出。過去也發生清潔車進退兩難，卡到圍籬的狀況。

「市府會勘說不會影響救災，如果有火災可以拉水線，這是什麼政府！」居民殷華強說，消防車常開來試行，卻不積極解決，根本只是作秀！市府縱容無良建商，放任建商恐嚇居民，除了搭設圍籬圍路、言語恫嚇，還手持鐵鎚重擊毀損居民住家。

鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今在李雅靜（右一）和福誠里長許德發（右二）陪同下在議會前陳抗，工務局長楊欽富收下陳情書（左二）。記者林巧璉／攝影
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今在李雅靜（右一）和福誠里長許德發（右二）陪同下在議會前陳抗，工務局長楊欽富收下陳情書（左二）。記者林巧璉／攝影
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄發生建商與居民爭執，居民控訴建商圍地造成通行困難，更影響救災。圖／市議員李雅靜團隊提供
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今在李雅靜（右一）和福誠里長許德發（右二）陪同下在議會前陳抗，議長曾麗燕（左一）、市府工務局長楊欽富（左二）收下陳情書。記者林巧璉／攝影
鳳山區福誠里三誠路60巷21弄居民今在李雅靜（右一）和福誠里長許德發（右二）陪同下在議會前陳抗，議長曾麗燕（左一）、市府工務局長楊欽富（左二）收下陳情書。記者林巧璉／攝影

李雅靜 陳抗 公安

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