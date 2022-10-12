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鵝鑾鼻賣店工程驚擾「萬人塚」 土地公指示辦超渡法會安魂
2017年年底動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程，因挖出4000年前的石棺、人骨、貝器等史前遺物，依文化資產保存法停工至今，引發在地民怨外，也傳出連續多年的開挖工程已擾動地下靈界，當地鵝鑾鼻保安宮指稱這個萬人塚包括「史前人類、荷蘭、日本及明清朝人的靈體」，為安定陰陽之氣，廟方依土地公指示定明年1月5至7日舉辦超渡大法會。
墾丁國家公園鵝鑾鼻公園因賣店建築老舊，墾管處2017年改建為現代化綠建築，承包廠商施工時在淺層地底發現貝器工具、人骨及石棺，墾管處依文資法規定停工，清華大學考古團隊2019年起展開為期3年的挖掘調查研究，發現該遺址有密集人群活動時間落在4200至3800年前，大量出土的人骨和文物暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究。
施工人員挖到史前骸骨，也傳出「看不見的冥界力量阻擾施工」的靈異傳言；鵝鑾鼻保安宮人員指出，賣店動工時本來各方相安無事，但廠商似乎有些答應靈體的禁忌未妥善，造成保安宮土地公難以處理，嚇跑一些工人，土地公曾託夢指示要找佛祖協助舉辦超渡法會，廟方也辦過3次，形成在道教廟宇進行佛教儀式的特殊景象，但都是小型法會。
廟方說，易經大學創辦人混元禪師8月21日南下開講時，指鵝鑾鼻地界是個萬人塚，有原住民、荷蘭人、明清人和史前人類，這幾年的工程已擾動陰陽之氣，這些靈體都請願希望土地公幫助，廟方請示後定明年1月5至7日舉辦超渡大法會，安排3200桌普渡品供各界認捐，本月22日舉辦募款音樂晚會，認捐3桌可獲土地公加持過的好運籤筒，盼安定靈界，讓地方磁場更加平靜，更為眾生消災祈福。
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