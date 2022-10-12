高市議會定期會閉幕 議長感謝「這兩個男人」

高雄市議會第3屆第8次定期大會今閉幕，此屆議會經過罷免風波，歷經韓國瑜、陳其邁兩任市長和許崑源、曾麗燕兩任議長。議長曾麗燕也特別感謝，前市長韓國瑜和市長陳其邁帶領的團隊。

曾麗燕閉幕致詞表示，第3屆議會任務即將完成，歷經兩位市長、兩位議長的更替，也經歷城中城火災的衝擊，但共同努力完成市民的託付。曾更提及前市長韓國瑜團隊，「感謝韓國瑜市長、陳其邁市長分別帶領的團隊」。也提醒市府年底大選將至，市府所有人員堅守行政中立 公平、公正、公開完成選務。

曾麗燕回顧過去4年，「高雄在風雨飄搖中度過，不僅歷經市府和議會二任市長和二位議長的更迭，也度過新冠肺炎疫情及城中城火災事件衝擊。」曾也說，第3屆議會是一個優質的議會，統計4年議員提案多達6959件，比上屆議會增加逾2000件，，創下議會紀錄，非常驚人。也代表議員對市民權益及城市建設的重視。

曾麗燕指出，第3屆議會也審查市府提案849件，市府法規案32件，議會法規案4件，報告事項347件，績效斐然。更通過「高雄市電子煙及新興煙品管理自治條例」、「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」等條例，保障青少年及市民健康。

這屆議會共有65位議員，除議員許慧玉、林宛蓉、高閔琳等3位議員不競選連任。其餘62位議員都將增取連任，下一屆議會將於12月25日在議會宣誓就職。今天閉幕大會上，不少議員紛紛留下合影，也互道加油。