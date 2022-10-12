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緊看邁！煎鱸魚佐鳳梨醬凸顯農漁產國際化 阿兜仔也入鏡

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁尋求連任，為展現施政成績，市府團隊強化短影片行銷，新一集「緊看邁」找來外國人助攻，主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，原以為是單純法式料理，鏡頭一轉，原來食材都來自高雄，讓外國人驚豔不已，畫面生動。

這個鳳梨好吃嗎？有沒有吃到大海的味道？高雄市政府以「高雄的好東西 全世界都愛」為題推出短片，主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，外國客人以為眼前是一道法式料理，一旁隨即出現高雄漁民、鳳梨農問「好吃嗎？」外國人驚呼「高雄的好東西，全世界都愛」。

高雄物產豐饒，漁產、農產更是高雄強項，市府表示，冷鏈物流是台灣農漁產品走向國際市場的重要一環，影片中主廚透過冷鏈運送的新鮮食材，使用來自高雄所產鳳梨及養殖鱸魚，完成「煎鱸魚佐鳳梨醬」這道佳餚，讓初次品嘗來自高雄在地好食材的外國人眼睛為之一亮，入口的魚肉鮮度還保留著大海味道，透過冷鏈倉儲設備，要讓世界愛上高雄的豐富物產。

市府指出，陳其邁上任後推動位於路竹區「加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠」落成啟用，透過健全的冷鏈配送機制，要讓全世界都吃得到高雄優質農漁產品，另投入1.5億補助漁會建置冷鏈倉儲設備，積極拓展國內外市場。

保鮮技術影響農漁產通路布局及競爭力，高雄市農業局與農民團體攜手推動冷鏈計畫，除協助路竹區升級一座區域冷鏈物流中心，並輔導六龜農會興建一座產地冷鏈儲運中心，大樹果菜批發市場也規畫改造成為冷鏈運銷園區，打造高雄農業冷鏈物流鐵三角，穩定國內大型通路運銷，同時也全力搶攻國際市場。

高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市政府推出新一集「緊看邁」影片，找來外國人助攻，要凸顯市府透過提升冷鏈等設備環境，讓高雄農漁產更有競爭力。圖／高雄市政府提供

高雄市長 2022大選 陳其邁

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