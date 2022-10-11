金大與菲律賓畢克大學遠距語言課程交換 受學生好評
國立金門大學為促進國際化，並藉由金門僑鄉優勢，近年來響應政府的新南向政策，積極向東南亞發展，不僅招收學生有成，也和各國高教機構建立交流機制，去年10月，金大與菲律賓畢克大學（Bicol University）簽屬合作備忘錄，今年九月起，兩校合作辦理遠距語言交換計畫，相互提供英語及華語課程，招募學生，以一對一的形式每週進行線上語言交換。
金大校長陳建民表示，這個語言交換計畫，金大約50名學生參與，除可促進兩校之間的交流，也為學生開闢一個終身學習外語的管道。他也提及，在台灣，日常生活中及一般的學校環境中，不容易與不同母語者進行雙語交流，如果能善用通訊科技，就能不受空間限制，與海外國家的不同母語人士交流。
畢克大學校長 Dr. Arnulfo 說，該校學生對學習華語充滿興趣，開始前就很期待華語課程，這次跨越疫情的限制，以線上教學方式進行，是個難得的雙語交流機會，期待未來雙方能有更多元豐富的合作機會。
金大表示，隨著通訊技術全球普及及快速變革，促進高等教育國際化的發展，也讓跨國交流更加簡易、不受時空限制；本學期9月開學後，學生積極參與BU提供的線上英語課程，也認真和夥伴進行語言交換。每週英語課，老師都會安排練習或作業，幫助同學們強化課堂上學到的知識，期待看到同學們英語力、國際觀的增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言