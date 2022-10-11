高雄蓬萊商港「設計中島」 國慶連假創130萬人次登島

「2022台灣設計展在高雄」掀起設計浪潮，高雄市政府文化局表示，國慶三天連假有130萬人湧入「設計中島」展場，體驗設計帶來的美好生活。高雄市政府趁勝追擊，今天發布1分鐘影片「台灣設計•向光飛行」，以穿越機視角飛越設計中島10大展覽與城市展區。

「2022台灣設計展在高雄」即日起到10月23日，除了設計中島、駁二嬉啤派對，下周在衛武營將舉辦城市野營，還有大家期待的高雄電影節也將開幕，讓高雄整座城市都很熱鬧。

高雄市長陳其邁表示，高雄透過精彩的台灣設計展，歡迎來自全台的旅客，同時展現高雄在藝文與設計的軟實力。很多人問這次台灣設計展範圍這麼大，還擴散到城市各個角落，該怎麼看？他介紹「台灣設計•向光飛行」影片，快速分享瀏覽設計中島與城市展區。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展在高雄好評如潮，不僅重新定義台灣當代的設計樣貌，網路上分享與推薦不斷，吸引全台島民登島朝聖，把握難得假期感受滿滿台灣設計力和高雄港灣的無敵海景。透過電信公司的數據統計分析，連假期間來到設計中島的參觀者，高達六成來自外縣市，可見台灣設計展在高雄已經引爆全台朝聖熱潮。