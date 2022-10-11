改善屏東空氣品質出重手 屏南工業區畫空品維護區

屏東縣政府環保局為改善秋冬季節縣內空氣品質不良狀態，規畫將柴油車流量大的屏南工業區劃設為縣內首個工業區的空品維護區，今年已召開公聽研商會取得共識並提報環保署審查，明年公告實施後，柴油車須有合格標章才能進入，將採科技執法的電子車牌辨識系統取締，違者可依空氣汙染防制法開罰500元至6萬元並限期改善。

縣環保局空氣汙染防制科長陳宏仁說，依環保署空氣汙染排放清冊統計，縣內PM2.5排放來源有34.2%是由移動汙染源產生，也是最大空氣汙染源，為改善空氣品質，今年針對柴油車流量最大屏南工業區劃設空氣品質維護區，以階段性輔導管制作為，推廣廠商業者落實車輛管理及綠能運具使用，增設1處柴油車排煙檢測服務站，提供車主便捷的排煙檢測服務，以利符合排煙標準及自主管理標章取得。

他說，統計縣內今年柴油車輛自主管理標章取得數，較去年大幅提升43.3%，共,263輛柴油車取得標章，創歷年同時期新高，預計屏南工業區劃設空氣品質維護區後，每年可減少8.3公噸PM2.5排放，有助改善空氣汙染；這也是縣內首個針對工業區劃設的空品維護區，今年1月公告為空品維護區的小琉球，則是風景特定區。

他說，加強管制屏南工業區柴油車外，也會在縣內車流大之路段不定期實施柴油車路邊攔檢、目測判煙、場站檢測等稽查作為，今年針對秋冬空氣品質不良日推動移動源管制措施，已針對市區公車、醫療用車及復康巴士全數納管，全面要求車輛皆須取得柴油車自主管理標章，並協助車主改善汙染，今年統計至9月全縣共有309輛大型柴油車辦理汰舊換車、150輛進行調修作業，藉由各項輔導管制作業，估算可減少16公噸PM2.5排放。