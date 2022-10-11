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通車不到一周傳異常 高雄輕軌龍華國小站斷電啟動接駁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道設備異常，C21美術館站至C24愛河之心站目前改採公車接駁。圖／高捷公司提供
高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道設備異常，C21美術館站至C24愛河之心站目前改採公車接駁。圖／高捷公司提供

高雄輕軌C20至C24路段在本月5日試營運通車，今天下午1點20分左右，輕軌維修人員發現C23龍華國小站下行軌道設備異常，高捷公司斷電檢修，另針對C21美術館站至C24愛河之心站改採公車接駁。高捷公司呼籲，趕時間旅客可前往R13凹子底站改搭捷運或其他交通工具。

今日下午1點20分，高雄輕軌維修人員例行巡檢發現，C23龍華國小站下行軌道設備異常，初步回報營運沒有立即性危險，但安全起見，仍先進行區域性斷電進行檢修。高捷表示，初步判斷是電力供應設備異常，沒有立即危險，但是會影響供電穩定度，為確保營運安全，目前檢查所有設備中。

高捷指出，當時有列車在C24愛河之心站，列車內有45人，後續C21美術館站至C24愛河之心站目前改採公車接駁，旅客從駁二方向過來的話，可以搭到C21車站其餘路段仍正常營運。此外，目前工程仍屬保固期，市府捷運局要求統包商積極進行查修，。

輕軌由台鐵美術館站（C20站）再延伸至愛河之心站（C24站），5日試營運通車後，服務範圍由26站增為31站，營運路線延伸為17.1公里，因應新路段通車，市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」方案，另有「龍貓隧道」爆紅，國慶三日連假吸引許多遊客，高捷運量17萬人次，創下今年度次高紀錄。

高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道設備異常，C21美術館站至C24愛河之心站目前改採公車接駁。圖／高捷公司提供
高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道設備異常，C21美術館站至C24愛河之心站目前改採公車接駁。圖／高捷公司提供

高雄輕軌 高捷 愛河

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