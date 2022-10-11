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影／營造大鱗梅氏鯿種原棲地 金門縣府在太武池野放魚苗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
再生魚坊陳光耀表示，先前利用旱季已先將太武池中的外來種魚類及垃圾全數移除，將這裡當作「保種庫」育種基地。記者蔡家蓁／攝影
再生魚坊陳光耀表示，先前利用旱季已先將太武池中的外來種魚類及垃圾全數移除，將這裡當作「保種庫」育種基地。記者蔡家蓁／攝影

列為國家保育類野生動物的大鱗梅氏鯿，目前全國僅金門有牠的足跡，為營造大鱗梅氏鯿種的原棲地，縣府今天在太武山上的太武池野放大鱗梅氏鯿，放流逾百隻大鱗梅氏鯿及金門保育類動物金龜，期待恢復過往生態榮景。

這項放流活動由金門縣長楊鎮浯主持，包括建設處長李有忠、金湖鎮代會主席蔡乃靖、農業委員會林務局屏東林區管理處、金門國家公園管理處、金湖鎮代表會等單位都派員到場共襄盛舉。

楊鎮浯表示，金門前2年面臨50年來最嚴重的乾旱，不僅對農業灌溉造成影響，更讓原生淡水魚類棲地面臨嚴重的威脅，近年縣府除了增加蓄水空間、導入再生水系統，在林務局經費挹注下，在進行水域基礎工程的同時，同步進行移地保育、外來魚種及斑腿樹蛙移除等行動，後續則透過營造原始生物棲息環境，等到環境合適的時候，再將物種送回原始棲地。

縣府表示，大鱗梅氏鯿與金龜為金門重要的保育類物種，此次選定太武池作為保種基地，主要是該水域為光前溪上遊區域，自然環境較為穩定，外圍環境干擾程度低，不易受到外來物種之侵襲，先前利用旱季已先將太武池中的外來種魚類及垃圾全數移除，未來若水情穩定，此區域將自然溢流至下游的龍陵湖等區域，從源頭進行管理，透過自然繁衍機制逐步增加族群數量。

這次負責野放的再生魚坊陳光耀透露，除了太武池環境改善，目前與縣府合作，陸續在許多水源較為穩定之農塘進行改善作業。他也提及，淡水水域生態系較為脆弱，許多外來魚種因為不當的放生或是刻意引入，影響自然生態，後續威脅原生魚種生存及原始生態環境，如要恢復則需要發揮更大的心力來執行。

大鱗梅氏鯿目前過往棲息於台灣地區的淡水水域溪河、湖沼等地，但近年的原生淡水魚類調查均已查無其蹤跡，僅在1920年有最後一筆調查記錄，已超過100年沒有發現大鱗梅氏鯿的蹤跡，目前僅知在金門本島的水域中還僅存少數不穩定的族群。

列為國家保育類野生動物的大鱗梅氏鯿，目前全國僅金門有牠的足跡。記者蔡家蓁／攝影
列為國家保育類野生動物的大鱗梅氏鯿，目前全國僅金門有牠的足跡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天在太武山上的太武池主持大鱗梅氏鯿野放活動，放流逾百隻大鱗梅氏鯿及保育類動物金龜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天在太武山上的太武池主持大鱗梅氏鯿野放活動，放流逾百隻大鱗梅氏鯿及保育類動物金龜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，大鱗梅氏鯿在相關單位攜手努力下，已成功復育種苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，大鱗梅氏鯿在相關單位攜手努力下，已成功復育種苗。記者蔡家蓁／攝影

金門 淡水 魚類

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