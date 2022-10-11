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改善鳳山部分路段易淹 高市府闢2滯洪池完工開放

中央社／ 高雄11日電

為改善鳳山行政中心周邊澄清路、府前路等路段淹水問題，高雄市水利局規劃興建「府前滯洪池」及「青年公園滯洪池」，2滯洪池面積共0.95公頃，可滯洪量1萬噸，近日完工開放。

鳳山行政中心周邊澄清路、府前路、青年路二段一帶，每逢大雨就容易淹水，水利局規劃興建府前滯洪池、青年公園滯洪池，利用現有鳳山行政中心綠帶及青年公園降挖設置滯洪池，工程經費新台幣2818萬元，其中營建署補助78%。

水利局今天新聞稿表示，府前、青年公園滯洪池今年3月開工，近日完工開放，2滯洪池面積共0.95公頃，可滯洪量1萬噸；不僅可提升區域防洪能力，池區內及周邊並設有步道、座椅可供民眾休憩、散步。

水利局表示，近日因降雨儲水，使滯洪池生態更加豐富，吸引白鷺鷥駐足覓食，傍晚時還可聽見蛙鳴、鳥叫，成為民眾欣賞生態及運動、休閒遊憩的好去處。

水利局指出，近年因極端氣候，鳳山行政中心一帶，每逢強降雨及豪大雨時，常發生淹水災情，影響周遭住戶生命財產安全及道路交通。

為解決淹水問題，除了設置滯洪池，水利局也投入大量人力，進行排水溝水路調查及雨水下水道巡檢清疏工作，希望藉此降低淹水發生。

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