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強化號誌運作韌性 高市規劃路口號誌不斷電設施

中央社／ 高雄11日電

避免無預警停電影響路口號誌設施運作，高雄市交通局規劃路口交通號誌建置不斷電系統，優先擇定80處路口，已於近期建置完成，未來將持續擴建至200處路口。

交通局今天新聞稿表示，為因應未來無預警停電，高雄市建置的號誌不斷電系統皆特別要求提升電池電量，遇停電時能供電超過4小時以上，維持號誌正常運作，降低警力及號誌維護人力負擔。

此外，號誌不斷電系統同時建置遠端監控連線，將相關資訊整合至智慧運輸中心交通即時監控網絡。各路口系統設備24小時即時監控市電狀態，當發生斷電時，會立即發出告警通知，並呈現路口設備狀況、供電狀況及剩餘電量等資訊。

交通局並說明，號誌不斷電系統建置後與路口號誌市電連結，平時將電力儲備於系統鋰電池中，當發生市電斷電時，路口號誌不斷電系統偵測後將立即啟動運作，無縫轉換由設備鋰電池供電，維持號誌正常運作。

號誌不斷電系統電池電量即將耗盡前，監控系統也會發出警告訊息，委外廠商可提前至現場更換電池，持續設備供電維持號誌運作。

交通局表示，近日已於輕軌沿線、交流道及市區重要路口完成建置80處，達成今年度建置目標，涵蓋苓雅、前鎮、小港、鼓山、三民、左營、楠梓、鳳山、岡山、旗山、仁武、路竹、田寮等行政區。

交通局指出，鼓山區美術東二路與美術館路在8月24日監控系統曾通報市電斷電，當下號誌不斷電系統自動啟用至市電恢復，時間約38分鐘，期間路口號誌皆正常運作，人車通行順暢。

交通局長張淑娟說，裝設以來，臨時的停電事件交通號誌不斷電系統皆發揮功能，未來將持續監控路口設備運作成效，並規劃112年度擴大建置至200處路口，涵蓋各行政區幹道及重要路口，確保突發停電時號誌正常運作不受影響。

停電 高雄市

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