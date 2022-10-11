屏東原鄉牡丹公墓十足原民風 融入石板屋和家葬排灣文化

屏東縣原民牡丹鄉的公墓，因可利用面積有限，且呈飽和狀態，為解決景觀凌亂，往生族人無處可葬窘境，鄉公所斥資近5000萬元、歷時3年完成牡丹公墓更新，今天舉行啟用儀式；有別於一般原鄉納骨牆形式，設計特別結合排灣族家屋與室內葬文化，每棟納骨牆像座石板屋，讓同一家族得以合葬，且面朝北方的聖山大武山，提供族人緬懷思親的優質環境。

牡丹鄉牡丹村位於全鄉中心地帶，是南排灣族傳統文化保存最完整的村落之一，也是台灣近代史上著名的「牡丹社事件」的參戰部落； 鄉長潘壯志說，位於牡丹村的第4公墓因位處崎嶇山坡地，日治時期使用迄今，年代久遠，缺乏妥善規畫，墓區景觀雜亂，墓區已沒有空地可營葬，連供人行走的道路也被占用，公墓更新為急迫任務，也是族人多年來期盼的地方重要建設。

「踏出公墓重建第一步，從形成共識、設計建造，歷程可謂龐雜艱辛！」鄉公所秘書蔡重仁說，鄉內公墓都是日治時代沿用迄今，早年缺乏妥善空間規畫，墓座方向及大小不一致，景觀雜亂無章，且地形崎嶇不平，可使用的面積有限，加上說服全部人接受新殯葬觀念、同意起掘的難度極高，歷任鄉長不大去碰觸這個問題，召開部落會議當最後1人簽下同意書時，心中百感交集，特別要感謝村長。