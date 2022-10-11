「2022高雄電影節」14日揭幕20組影人走紅毯 追星可獲獨家好禮

「2022高雄電影節」10月14日開幕，下午5點在高雄市立圖書館總館與二期共構會展文創會館廣場舉辦，邀請超過20組的影人貴賓走星光紅毯。典禮主持人為閉幕片《山中森林》女主角李千娜，以及影視專業主持戶楊達敬，影迷近距離追星，只要拍照上傳社群，可獲得高雄電影節的獨家好禮。

高雄電影節「開幕周」由雙開幕片《流麻溝十五號》和《尾號1314》揭開序幕，於市總圖際會廳、高雄市電影館，以及全新落成的喜樂時代影城放映。開幕周加碼特別企畫「滑板新噪聲」系列活動，結合滑板電影戶外放映、 Red Bull Mind The Gap、LA RUE文創市集、原聲巴洛克樂團，將愛河打造成充滿滑板狂熱的「周末街頭文化派對」。

開幕主持人李千娜表示壓力很大，要有Hold住全場的氣勢和責任，非常緊張卻又想挑戰，希望大家會看到她的認真努力。二度主持雄影開幕的楊達敬說，第一時間就私訊給千娜展開討論，兩人組成「楊千配阿娜達」，要讓大家見識到高雄港都的熱情活力。

高雄電影節星光紅毯與開幕典禮，出席包括雙開幕片《流麻溝十五號》導演周美玲、演員連俞涵、徐麗雯、余佩真、莊岳；《尾號1314》導演鄭文堂、演員藍葦華、李杏；雙閉幕片《山中森林》導演姜寧，《阿波羅男孩》導演葉天倫和演員范瑞君；公視台語台「台語有影」系列電影的導演黃柏蒼、吳旻炫、吳宗叡，以及演員黃鐙輝、王可元、陳文彬；一直支持高雄市電影館的演員夏于喬、導演郭南宏、林書宇、柯孟融、郭珍弟、張國甫等。

雄影特別企畫「滑板新噪聲」市集與系列活動，地點在高雄市愛之船仁愛站，電影館前方廣場。10月15日、16日的雙日市集，從下午2點至晚上9點。2022最「Chill」的街頭派對，電影音樂美食的狂歡嘉年華。15日戶外特別放映滑板電影《台北失控III》與《白日夢冒險王》，隔日放映《滑板少女巴格達》與《拍片日》，免費觀影。16日更與「Red Bull Mind The Gap」合作，源於美國滑板賽事原汁原味高雄呈現。