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這種零食含有13種花青素 高雄場技術開發待技轉
農委會高雄農改場為增加國產原生小黑豆消費優勢，開發香酥脆小黑豆加工技術，可保留小黑豆風味與營養，適合做為養生保健的零食點心，及充當早餐穀物堅果脆片，為優良機能性食品。
高雄農改場表示，小黑豆富含蛋白質、花青素、類胡蘿蔔素、皂素、異黃酮、維生素E、維生素B群等微量元素，此技術克服加工過程花青素流失及苦味，不僅完美保留小黑豆機能成分，產品色彩烏亮，同時散發淡淡豆香味。
高雄場場長戴順發表示，小黑豆為顆粒較小的黑色種皮大豆，依其子葉顏色可分成青仁黑豆及黃仁黑豆，台灣的原生小黑豆屬黃仁黑豆，主產地在屏東恆春及滿州等地。滿州小黑豆機能成分經高雄場鑑定後，發現有13種花青素、13種皂苷及20餘種異黃酮，種皮花青素含量更高達每百公克720毫克，所含異黃酮量也比進口品高出許多。
他表示，黑豆相關機能成分及功能大都已有廣泛研究與報導，目前常見市售黑豆產品有黑豆茶、黑豆浸漬酒、黑豆醬油及黑豆豆漿等，但原料多為進口。
高雄場研究人員表示，小黑豆含有與動物性食品等價的蛋白質，其所含的蛋白質較其他豆類高，且種皮花青素含量高，並富含異黃酮、類胡蘿蔔素、皂甘等機能成分，是製作養生食品的絕佳天然素料；目前研發香酥脆的小黑豆加工技術，開放業者洽詢技轉。
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