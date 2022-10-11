這種零食含有13種花青素 高雄場技術開發待技轉

農委會高雄農改場為增加國產原生小黑豆消費優勢，開發香酥脆小黑豆加工技術，可保留小黑豆風味與營養，適合做為養生保健的零食點心，及充當早餐穀物堅果脆片，為優良機能性食品。

高雄農改場表示，小黑豆富含蛋白質、花青素、類胡蘿蔔素、皂素、異黃酮、維生素E、維生素B群等微量元素，此技術克服加工過程花青素流失及苦味，不僅完美保留小黑豆機能成分，產品色彩烏亮，同時散發淡淡豆香味。

高雄場場長戴順發表示，小黑豆為顆粒較小的黑色種皮大豆，依其子葉顏色可分成青仁黑豆及黃仁黑豆，台灣的原生小黑豆屬黃仁黑豆，主產地在屏東恆春及滿州等地。滿州小黑豆機能成分經高雄場鑑定後，發現有13種花青素、13種皂苷及20餘種異黃酮，種皮花青素含量更高達每百公克720毫克，所含異黃酮量也比進口品高出許多。

他表示，黑豆相關機能成分及功能大都已有廣泛研究與報導，目前常見市售黑豆產品有黑豆茶、黑豆浸漬酒、黑豆醬油及黑豆豆漿等，但原料多為進口。