青年想踏入新媒體行銷業 高市推養成計畫媒合對接職場
為強化青年新媒體職能，高雄市青年局舉辦《第二屆行銷大師養成計畫》，共培訓108名新媒體人才結業。青年局今天表示，將並與104人力銀行合作，提供上百個高雄新媒體相關職缺，於10月19、21日舉辦兩場線上媒合會，邀請在地知名企業參與，讓有志從事新媒體行銷工作者對接職場零距離。
高雄市青年局長張以理表示，今年擴大辦理《第二屆行銷大師養成計畫》，特別與高雄科技大學、義守大學、巨匠電腦、聯成電腦合作，開設4個班次的培訓課程。內容包括Youtube及Podcast經營、廣告投放、Google Analytics、SEO等新媒體知識與工具，培訓了108名新媒體人才。這次也與104人力銀行合作，提供超過百個行銷企畫、數位行銷、社群小編、影音企畫、視覺設計、電子商務等優質職缺，媒合有就業需求的結訓學員接軌職場。
青年局指出，因應數位轉型，新媒體行銷成為企業經營重要一環，愈來愈多青年躋身新媒體產業，10月19、21日舉辦2場「高雄新媒體職缺線上媒合會」，邀請各領域知名企業，包含順發電腦、夢時代購物中心、義享時尚購物廣場、MLD台鋁生活商場、戰國策網路科技、台灣普特絲等企業參與，提供符合職缺需求的「行銷大師養成計畫學員」及「新媒體行銷管理師證照考試合格者」進行線上面談。有志從事新媒體相關工作的高雄青年，把握機會報名參加這次的線上媒合活動https://reurl.cc/xQkY1E，打造新媒體領域多方位求職管道。
青年局表示，成立高雄新媒體人才培育中心，根據企業對新媒體人才的需求，提供培訓、考照、就業媒合一條龍服務，此外中心也提供專業影音器材及空間，新媒體技能培訓課程講座等，讓高雄市民或在高雄就業、就學民眾免費利用。可上「KTV高雄新媒體人才培育中心」官網https://kybktv.kcg.gov.tw查詢，或聯絡07-7990829。
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