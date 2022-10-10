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潮州國旗飄揚成南台灣少見風景 盼紅藍綠白都滿意

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潮州大橋一片青天白日滿地紅掛旗飛揚，成為南台灣少見的風景。記者魏斌／攝影
潮州大橋一片青天白日滿地紅掛旗飛揚，成為南台灣少見的風景。記者魏斌／攝影

今天國慶日，屏東潮州鎮重要路口、圓滿插滿國旗，潮州大橋也是一片青天白日滿地紅掛旗飛揚，成為南台灣少見的風景。潮州鎮長周品全表示，潮州開庄以來就是多元族群匯聚，以旗海歡慶雙十，相信不管紅藍綠白一定都能接受。

今年因逢選舉年，讓潮州旗海飛揚街景格外引發矚目，臉書社群即有網友稱，近幾年國慶較少見人懸掛國旗，特別是鄉鎮地區，潮州旗海更讓人印象深刻。

潮州鎮公所秘書王建元說，不少台灣人對國慶的記憶就是提燈遊行掛國旗，因為疫情關係不可能大規模遊行，因此才在重要路口、圓環立旗，為國家慶生。

不過他也坦言，台灣政黨競爭激烈，特別碰上選舉，懸掛國旗也變的很敏感，為了紅藍綠白各族群都滿意，潮州大橋及車站周邊就使用掛旗，一面是青天白日滿地紅國旗，一面是福庇全潮旗，預告潮州歷史最久的土地公廟福安宮搬遷後將於11月開廟門入火安座，庇佑潮州，「不管什麼顏色應該都能接受」。

潮州鎮重要路口、圓滿插滿國旗，成為南台灣鄉鎮少見的風景，讓不少人印象深刻。記者魏斌／攝影
潮州鎮重要路口、圓滿插滿國旗，成為南台灣鄉鎮少見的風景，讓不少人印象深刻。記者魏斌／攝影

國旗 國慶

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