潮州國旗飄揚成南台灣少見風景 盼紅藍綠白都滿意

今天國慶日，屏東潮州鎮重要路口、圓滿插滿國旗，潮州大橋也是一片青天白日滿地紅掛旗飛揚，成為南台灣少見的風景。潮州鎮長周品全表示，潮州開庄以來就是多元族群匯聚，以旗海歡慶雙十，相信不管紅藍綠白一定都能接受。

今年因逢選舉年，讓潮州旗海飛揚街景格外引發矚目，臉書社群即有網友稱，近幾年國慶較少見人懸掛國旗，特別是鄉鎮地區，潮州旗海更讓人印象深刻。

潮州鎮公所秘書王建元說，不少台灣人對國慶的記憶就是提燈遊行掛國旗，因為疫情關係不可能大規模遊行，因此才在重要路口、圓環立旗，為國家慶生。