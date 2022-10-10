屏集團婚禮三兄妹同日結婚 台北女參加東港迎王後覓真愛

今天國慶日，屏東縣集團婚禮下午4點在屏東書院登場，30對新人歡喜締結連理，其中有三兄妹同日步上紅毯，一家三對新人喜氣洋洋，還有台北女生參加東港迎王平安祭典，向東隆宮王爺祈求姻緣，沒想到竟然真的嫁給東港郎，情牽千里，幸褔滿滿。

屏東縣長潘孟安說，今年集團婚禮選在雙十國慶，雙數代表合諧、圓滿，搭配活動主題「屏東好好、幸福好好」，傳達著圓圓滿滿祝福。30對新人中有的是兒時玩伴、有的可能是一面之緣，但不論距離時空，「姻緣天注定」，祝褔新人好事成雙永結同心，更歡迎入籍屏東，增「產」報國。

屏縣府近年舉辦集團婚禮受歡迎，今年在整建完成的屏東書院園區，一開放報名就秒殺。屏東書院園區綠意盎然，書香氣息濃厚，會場結合中西元素布置，新人們在古色古香氛圍互訂終身，邀請屏東地方法院院長李淑惠與縣長潘孟安擔任證婚人，浪漫又隆重。

來自台北的洪秀蘭喜歡自助旅行，4年前到東港參加迎王平安祭典，她當時向東隆宮王爺祈求，希望能找到愛她、相知的伴侶，隔年就透過網路認識陳昶中，沒想到陳就是東港人，她嚇一跳「怎麼那麼準」，她的朋友在東港開民宿，離陳昶中的住處不到50公尺，2人交往3年，興趣相投常一同行善，決定攜手相伴。

有三對新人是兄妹，大哥鄒傑智和妻子劉鳳婷因為種植鹿角蕨結緣，二哥包奕宸（從母姓）和太太馬勻是國中的學長學妹，小妹鄒妍淋和先生林雍峻在北部工作認識，三兄妹選在同一天完成終身大事，家人被蒙在鼓裡，驚喜萬分。

劉鳳婷說，去年她弟弟參加在縣民公園舉辦屏東集團婚禮，縣府辦的太好了，一直密切注意縣府集團婚禮的時間，今年一得知何時開放報名，特別設鬧鐘提醒。三對新人都覺得一起結婚很有意思、很有紀念性，相約要善用縣府提供的飯店住宿券一起去度蜜月。