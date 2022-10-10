台中之光何品莉 全運蹼泳雙破大會與全國

111年全民運動會台中代表隊再傳捷報，世錦賽金牌選手何品莉，在「水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人」項目游出1分00秒69成績，打破大會紀錄與全國紀錄，拿下四連霸佳績。運動局長李昱叡說，何品莉是台中優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，近年來屢屢突破自我，盼「台中隊」延續氣勢，再創佳績。

運動局指出，何品莉在今年國際賽成績傑出，拿下中華隊在世界蹼泳錦標賽史上第一面金牌，以1分46秒67的成績勇奪2022蹼泳世錦賽女子200公尺雙蹼金牌。她個人在109年全民運賽事游出4金1銀的戰績，這屆參賽第一項就雙破大會紀錄與全國紀錄，顯示狀況調整極佳。