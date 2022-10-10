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台中之光何品莉 全運蹼泳雙破大會與全國
111年全民運動會台中代表隊再傳捷報，世錦賽金牌選手何品莉，在「水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人」項目游出1分00秒69成績，打破大會紀錄與全國紀錄，拿下四連霸佳績。運動局長李昱叡說，何品莉是台中優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，近年來屢屢突破自我，盼「台中隊」延續氣勢，再創佳績。
運動局指出，何品莉在今年國際賽成績傑出，拿下中華隊在世界蹼泳錦標賽史上第一面金牌，以1分46秒67的成績勇奪2022蹼泳世錦賽女子200公尺雙蹼金牌。她個人在109年全民運賽事游出4金1銀的戰績，這屆參賽第一項就雙破大會紀錄與全國紀錄，顯示狀況調整極佳。
運動局說明，台中市代表隊昨日表現精彩，分別在水上救生勇奪4金3銀5銅；沙灘角力勇奪3金2銅；柔術進帳3金1銅；民俗體育拿到3金；舞蹈運動收下2金2銅；滾球及槌球各1金1銅，全民運持續進行中，運動局邀請大家繼續為選手們加油！
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