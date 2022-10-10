影／屏鵝公路北返車潮湧現！楓港枋山走走停停 民眾苦笑：出遊的代價

國慶3天連假進入尾聲，屏鵝公路今天下午1點起出現北返車潮，根據路況即時影像，台1線447.8公里以北一度壅塞，走走停停，警方預估，這波北返尖峰最晚將持續到晚上8點，目前已實施北上調撥車道紓解，南下也在屏南工業區永翔路實施分流。

國慶連假不少民眾衝墾丁感受南台灣好天氣，枋寮警分局統計，連假前兩天南下車流都逾2萬車次，尖峰時段每小時車流高達2200餘車次。

下午1點起北返車潮湧現，台1線、台9線匯流的楓港北上路段，以及台1線447.8公里枋山以北路段，車流量不小，一度走走停停。吳姓民眾苦笑說，「這是連假出遊的代價，車多路段小塞，平均來看時速都還有50，算不錯了。」

屏東縣警局長劉印宮連假期間到恆春、枋寮及東港等地視察，感謝第一線執勤辛勞。警方表示，台1線436.5-445.5公里下午1點48分已實施北上調撥車道，供北上車輛使用；屏南工業區永翔路也於1點18分實施南下分流，引導台1線南下車流右轉永翔路接台17線行駛。