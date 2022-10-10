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走訪瘂弦金門舊居 吳晟：感動與恩師更多連結

中央社／ 金門縣10日電

總統府資政、鄉土詩人作家吳晟今天走訪恩師─詩人瘂弦軍旅時期在金門夏興舊居。吳晟說，看到老師曾住在這裡，感覺自己的生命歷程和文學之路與老師有更多的連結，特別感動。

吳晟昨天來金門，與本地文友分享文學家紀錄電影「他還年輕」。片中，吳晟提到1972年曾將「吾鄉印象」系列詩作12首，投稿到「幼獅文藝」，獲主編瘂弦賞識，全文照登，令他激動不已。後來，瘂弦轉任「聯合副刊」主編，持續提拔吳晟。吳晟尊瘂弦為老師，師生情誼維繫至今。

在金門柏村國小退休校長陳為學導覽下，吳晟與妻子莊芳華、成功大學中文系特聘教授陳益源等人，今天來到金湖鎮夏興村，探訪瘂弦軍旅時期的棲身之處。

陳為學說，1932年出生的瘂弦，政工幹校畢業後到金門服役，在夏興專門培訓狙擊手的射擊隊擔任政戰官，辦公處所就在夏興13號。這間古厝大門雖然深鎖，吳晟還是很興奮地在門口拍照，直說，「要傳給老師」。他並勤做筆記，要把與老師相關的點滴記錄在心。

吳晟接受中央社記者訪問時表示，他和瘂弦關係十分親密，在東華大學擔任駐校作家時，人們告訴他瘂弦也曾在東華駐校；如今來到金門，看到老師的舊居，感覺自己的生命歷程和文學歷程與老師有更多的連結，特別感動，想要更多了解金門。

吳晟說，從年少就熱愛文學，學習寫作從不中輟，幸運的是，每個階段，都有前輩厚愛和友人扶持，其中，提攜他最多的是瘂弦。瘂弦從聯合報退休後，舉家移民加拿大；因年事已高，多年未返台。導演林靖傑知道吳晟想念瘂弦，特別在「他還年輕」紀錄片中「重返愛荷華」篇章，增加溫哥華這站。

影片中，觀眾可看到瘂弦與吳晟這對白髮師生在庭院喝茶、聊天，在樹林裡散步的溫馨畫面；道別時，瘂弦隔著車窗說，「再來玩呀」，令人有些鼻酸。吳晟說，當下他情緒崩潰，頻頻拭淚；那趟千里迢迢師生會，每個情景，他都深藏在心底。

夏興原名「下坑」。陳為學說，瘂弦得知下坑改名，納悶問道，「下坑並不坑人，為什要改名？」陳為學還帶著吳晟等人走訪畫家席德進當年在他家寫生的地點。吳晟有感而發說，席德進曾在畫作中附上他「吾鄉印象」詩句，遺憾的是，兩人是「詩畫有緣人無緣」。

「他還年輕」是目宿媒體製作的文學家紀錄電影「他們在島嶼寫作」系列3作品之一，主人翁是吳晟，從2017年冬天拍攝到2020年初。拍攝初期適逢吳晟女兒吳音寧北農風波，吳晟說，紀錄片並未避諱，忠實記錄家人當下的反應；但他又笑說，「請大家忘掉，那不是真實的我」。一如電影尾聲所言，放下風風雨雨，「回到我的書桌」。

78歲的吳晟在「他還年輕」尾聲說：「我已年老，世界仍年輕」；對於片名 ，吳晟在會後分享會說明，自己不抗拒年老，也不愛傷春悲秋，反而是樂見一代代新生命興起，因此以「他還年輕」為片名，盼為大家帶來盼望。

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