澎湖國旗風箏飛揚 賴峰偉許下台海穩定等3願望

今天是雙十國慶，澎湖縣長賴峰偉在國慶升旗典禮時許下疫情早日解封、台海關係穩定與澎湖更進步等3願望；澎湖風箏協會也舉辦國旗風箏施放，在強風中飛揚歡慶國慶。

今天上午澎湖縣政府前廣場舉行雙十國慶升旗與慢跑活動，賴峰偉與議長劉陳昭玲引領1000多名大小民眾在強風中參加升旗典禮，結束後鳴槍起跑。

賴峰偉在致詞時表示，全球195個國家中，也只有44個國家建國比中華民國早，中華民國至今已是成熟的民主國家，在歡慶國慶之餘，他許下3個願望，包括疫情早日解封，全民生活恢復正常，百工百業興盛人人平安；台海關係穩定、兩岸恢復交流，共創兩岸人民最大福祉；澎湖愈來愈進步、鄉親愈來愈幸福。

澎湖風箏協會則在馬公第3漁港的綠地舉辦國旗風箏施放，大小朋友一起揮舞國旗與放風箏，由於受到強勁東北季風影響，部分風箏遭強風撕裂，但大型國旗風箏仍在強風下飄揚，最為壯觀。

為迎接國慶，民歌手「小烏鴉」陳宏銘晚間將在馬公市第3漁港國際廣場舉辦露天民歌演唱會，在「澎湖燈光藝術節」活動中享受燈光美、氣氛佳的民歌饗宴。