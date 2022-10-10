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全球每3秒有1人骨鬆骨折 高醫舉辦路跑呼籲及早保骨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高醫與台灣骨質疏鬆照護協會9日在澄清湖聯合舉辦路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本，健康沒煩惱。
高醫與台灣骨質疏鬆照護協會9日在澄清湖聯合舉辦路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本，健康沒煩惱。

國際骨質疏鬆聯盟統計顯示，骨質疏鬆影響了全球近2億人口，占全世界老年人口的四分之一；全球平均每3秒就發生一例骨鬆導致骨折事件，每年發生近900萬例。10月12日世界骨質疏鬆日前，高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦一場路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本，健康沒煩惱。

高醫這項路跑活動9日在風光明媚的澄清湖風景登場，吸引2000人參加，高醫體系董事長陳建志以一身勁裝參加12.5公里挑戰組；他說，自己平日有路跑習慣，非常開心看到這麼多跑友參加骨鬆路跑，「預防骨質疏鬆，除了補鈣，運動非常重要」。

高醫7位主任級外科醫師也組成「S7路跑團」共襄盛舉，卸下白袍、手術刀化身跑者，身體力行宣導運動的重要。現場並有11名視障跑者在陪跑志工引領下參與，宛如「你是我的眼」歌曲情境真實上演。

台灣骨質疏鬆照護協會理事長林志隆表示，據國際骨質疏鬆聯盟統計，全世界每年發生近900萬例骨鬆導致的骨折病列，平均每3秒就發生一例，所以當身體質量指數(BMI)小於18.5或大於24，就需要注意控制體重，飲食及運動是延緩骨質疏鬆的不二法門。

視障跑者在志工引領下也參加高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦的路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本。記者王昭月／翻攝
視障跑者在志工引領下也參加高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦的路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本。記者王昭月／翻攝
高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦路跑活動，現場也提供多項體適能檢測服務，呼籲大家及早儲存骨本。記者王昭月／翻攝
高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦路跑活動，現場也提供多項體適能檢測服務，呼籲大家及早儲存骨本。記者王昭月／翻攝

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