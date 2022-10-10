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全球每3秒有1人骨鬆骨折 高醫舉辦路跑呼籲及早保骨
國際骨質疏鬆聯盟統計顯示，骨質疏鬆影響了全球近2億人口，占全世界老年人口的四分之一；全球平均每3秒就發生一例骨鬆導致骨折事件，每年發生近900萬例。10月12日世界骨質疏鬆日前，高醫與台灣骨質疏鬆照護協會聯合舉辦一場路跑活動，呼籲大家及早儲存骨本，健康沒煩惱。
高醫這項路跑活動9日在風光明媚的澄清湖風景登場，吸引2000人參加，高醫體系董事長陳建志以一身勁裝參加12.5公里挑戰組；他說，自己平日有路跑習慣，非常開心看到這麼多跑友參加骨鬆路跑，「預防骨質疏鬆，除了補鈣，運動非常重要」。
高醫7位主任級外科醫師也組成「S7路跑團」共襄盛舉，卸下白袍、手術刀化身跑者，身體力行宣導運動的重要。現場並有11名視障跑者在陪跑志工引領下參與，宛如「你是我的眼」歌曲情境真實上演。
台灣骨質疏鬆照護協會理事長林志隆表示，據國際骨質疏鬆聯盟統計，全世界每年發生近900萬例骨鬆導致的骨折病列，平均每3秒就發生一例，所以當身體質量指數(BMI)小於18.5或大於24，就需要注意控制體重，飲食及運動是延緩骨質疏鬆的不二法門。
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