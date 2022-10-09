全民運締健力12連霸高牆 只有謝宗庭能超越謝宗庭

高雄健力選手謝宗庭今年7月剛在2022美國伯明罕世界運動會奪得銀牌，今天在全民運動會男子組健力66公斤級，締造12連霸紀錄高牆，更在蹲舉、臥舉項目雙雙以290.5公斤、216公斤破大會紀錄，證明「只有謝宗庭才能超越謝宗庭」。

高雄市運發局表示，健力項目向來是奪金熱門項目，除謝宗庭完成12連霸，昨天男子組59公斤級，高雄市選手林逸鈞以總成績714.5公斤奪下金牌，總和破大會紀錄、全國紀錄，健力媽媽劉美香及陳冠中分獲女子組47公斤級及男子組健力59公斤級亞軍及季軍佳績，共拿下2金、1銀、1銅成績。

謝宗庭表示，維持12連霸除了維持訓練量、保持身體不受傷，在心態上更要自己設定理想目標，轉換心態讓自己更有比賽動力，才能一直持續往前不懈怠。結束全民運賽事後，下個月將繼續前往丹麥參加世界男女健力錦標賽，期望能再次超越自己，邁向巔峰。