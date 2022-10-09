聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東社區產業博覽會好吃好玩 限量野餐盒明天必搶
屏東社區產業博覽會國慶連假吸引大批人潮，連續兩天夢幻料亭都完售客滿，明天活動最後一天，限量100組的全家好屏野餐盒，原價999元提供4人份餐食，從龍膽石斑壽司到馬告排骨共8項特色美食，特惠價599元，成為民眾爭搶的夢幻逸品。
在屏東公園舉行的屏東社區產業博覽會，規畫近40個農再社區攤位，萬丹社中社區販售在地紅豆，另提供餡料讓親子動手製作紅龜粿，早期有滇緬少數民族聚居的里港定遠社區則販售滇緬特色料理包、雲南香料香腸，枋寮新龍社區也有當令時鮮石斑魚。
一位陳姓民眾說，3天連假不想跑太遠，社區產業博覽會是好選擇，稱得上好吃好玩。屏東縣政府城鄉發展處長李怡德表示，社區產業博覽會已成屏東國慶特色活動，連續兩晚夢幻料亭都完售，讓民眾從餐桌體驗在地風味，很受好評。
明天連假最後一天，會場將推出限量款全家好屏野餐盒，搶購另贈露營折疊收納箱或精美木製餐盤，晚上7點半星空音樂會安排屏東阿卡貝拉樂團LA BEE彼人聲樂團演出，歡迎民眾到場，體驗社區產業新風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言