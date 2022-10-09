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屏東社區產業博覽會好吃好玩 限量野餐盒明天必搶

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
社區產業博覽會已成屏東國慶特色活動，連續兩天吸引不少民眾參加，體驗社區產業新風貌。記者魏斌／攝影
社區產業博覽會已成屏東國慶特色活動，連續兩天吸引不少民眾參加，體驗社區產業新風貌。記者魏斌／攝影

屏東社區產業博覽會國慶連假吸引大批人潮，連續兩天夢幻料亭都完售客滿，明天活動最後一天，限量100組的全家好屏野餐盒，原價999元提供4人份餐食，從龍膽石斑壽司到馬告排骨共8項特色美食，特惠價599元，成為民眾爭搶的夢幻逸品。

在屏東公園舉行的屏東社區產業博覽會，規畫近40個農再社區攤位，萬丹社中社區販售在地紅豆，另提供餡料讓親子動手製作紅龜粿，早期有滇緬少數民族聚居的里港定遠社區則販售滇緬特色料理包、雲南香料香腸，枋寮新龍社區也有當令時鮮石斑魚。

一位陳姓民眾說，3天連假不想跑太遠，社區產業博覽會是好選擇，稱得上好吃好玩。屏東縣政府城鄉發展處長李怡德表示，社區產業博覽會已成屏東國慶特色活動，連續兩晚夢幻料亭都完售，讓民眾從餐桌體驗在地風味，很受好評。

明天連假最後一天，會場將推出限量款全家好屏野餐盒，搶購另贈露營折疊收納箱或精美木製餐盤，晚上7點半星空音樂會安排屏東阿卡貝拉樂團LA BEE彼人聲樂團演出，歡迎民眾到場，體驗社區產業新風貌。

萬丹社中社區販售在地紅豆，另提供餡料讓民眾動手製作紅龜粿。記者魏斌／攝影
萬丹社中社區販售在地紅豆，另提供餡料讓民眾動手製作紅龜粿。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 連假 野餐

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